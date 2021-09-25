Шалуны – не бездельники

Некоммерческую организацию «Шалуны» создали в 2016 году Евгения Курлович и Мария Федорова. Они активные участницы различных волонтёрских акций, программ, в том числе экомарафона «ПонесЛОСЬ!» — масштабного проекта компании «Норникель». Дом у «Шалунов» появился в 2020 году — администрация Талнаха выделила им помещение. Они его отремонтировали и принялись за дело.

С чистыми помыслами

– «Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт–Петербурге в 2014 году из небольшой группы экоактивистов, озабоченных проблемой свалок мусора на природе, — рассказывает Евгения Курлович. — Его участники устраивают командные соревнования по очистке территорий и сортировке мусора, ищут артефакты, решают экологические загадки, получая за это определённые баллы. За одну игру в крупных городах собирается до 20 тонн мусора. Миссия движения — формирование в обществе осознанного отношения к окружающей среде, ресурсам Земли. По мере развития движения добавились и другие задачи: повышение культуры обращения с отходами, пропаганда раздельного сбора и переработки отходов, вовлечение населения в экологическое волонтёрство. «Чистые игры» уже давно вышли за пределы нашей страны. В России было проведено уже 247 мероприятий, в которых приняли участие около 20 тысяч человек, более 50% собранного мусора было отправлено на переработку. — Нам показалась очень интересной идея «Чистых игр», поэтому ещё год назад я прошла обучение в Санкт–Петербурге по программе мобильности волонтёров и получила право на проведение этого мероприятия в Норильске. Но из–за пандемии реализовать задумку удалось только в этом году. А так как мы ещё участвуем в экомарафоне «ПонесЛОСЬ!», то весь необходимый инвентарь мы приобрели на деньги, которые нам выделил «Норникель» в рамках этого соревнования. Я являюсь капитаном команды «Шалуны». Нам было перечислено 100 тысяч рублей на экодело, и мы решили провести «Чистые игры». На выделенные средства мы приобрели мусорные мешки, перчатки, а также подарки для наших победителей.

В соревнованиях приняли участие 43 человека, которые вошли в состав 16 команд. Все они предварительно зарегистрировались на сайте игры. Им предстояло убрать территорию зелёной зоны за поликлиникой. Большая уборка транслировалась в режиме онлайн, так что можно было видеть, чем занят каждый участник соревнований. Весь собранный мусор они несли в специальную палатку, где его принимали так называемые скупщики. За отходы, которые можно было отправить на переработку, давали большее количество баллов. По итогам игр победу одержала команда «Экоснежные носики», за свои труды она получила почётную грамоту, сертификат на посещение кафе на сумму 4500 рублей, а также пиццу.

Довольными остались не только победители, но и все участники, так как соревнования проходили весело, и дело спорилось. Кроме того, можно было проявить свою эрудицию в экологической викторине, отведать вкусного чая и сделать аквагрим. И никого не оставили равнодушными аниматоры, которые издалека привлекали внимание прохожих к происходящему в сквере.

– Большое спасибо всем участникам наших «Чистых игр», а также компании «РостТех», благодаря которой весь собранный мусор будет отправлен на легальный полигон. Мы планируем и дальше продолжать свою экологическую деятельность, участвовать в экомарафоне «ПонесЛОСЬ!» и реализовывать свои идеи, которых у нас огромное количество. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы со временем «Чистые игры» стали настоящим городским праздником и проводились ежегодно.

Сам себе конструктор

Второе значимое событие в «Доме шалунов» — открытие «Лаборатории 3D–печати» в рамках грантового проекта «Норникеля» «Мир новых возможностей». Сюда могут прийти дети в возрасте от девяти до 17 лет и абсолютно бесплатно попробовать себя в роли конструктора. Но сначала подростков ознакомят с материалами, с которыми им предстоит работать, с функциями 3D–принтера, а затем уже с технологиями печати на нём.

– Процесс 3D–печати начинается с разработки виртуального образа будущего объекта в 3D–редакторе или CAD–программе (3D Studio Max, AutoCAD, «Компас», SolidWorks и др.). Простую модель может создать любой пользователь, который имеет навыки работы с персональным компьютером и стандартными пакетами прикладных программ. На создание виртуального образа будущего объекта потребуется от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от степени сложности модели, — поясняет Максим Курлович, один из основателей «Дома шалунов».

Когда моделирование окончено, полученный файл переводится в STL–формат, который распознаёт большинство современных 3D–принтеров. STL–файл с будущим объектом обрабатывается специальной программой–слайсером, которая переводит его в управляющий G–код для 3D–принтера. Если модель не подвергнуть слайсингу, то 3D–принтер не распознает её. После этого идёт подготовка 3D–принтера к печати. И только потом начинается печать. После её завершения большинство 3D–моделей имеют многочисленные выступы и нависающие элементы, которые необходимо аккуратно удалить.

– Для начала мы в своей лаборатории планируем изготавливать горшки для цветов и систему автополива на базе Arduino с датчиками влажности и насосами. Сейчас идёт набор детей в лабораторию, планируется набрать два потока. В первом будет две группы детей от девяти до 13 лет, во втором — две группы от 14 до 17 лет.

Всё это стало возможным благодаря полученному от компании «Норникель» гранту в размере 805,803 рубля. На эти деньги были приобретены стройматериалы и инструменты для ремонта помещения, проектор и экран для него, два 3D–принтера, ноутбуки, 3D–ручки, несколько килограммов пластика для работы и прочие расходные материалы. Конечно, помогали и неравнодушные люди — кто–то с ремонтом, кто–то с дизайном. Максим Курлович приобрёл ещё третий 3D–принтер на собственные деньги.

Максим Курлович, автор проекта «Лаборатория 3D-печати»:

— Идея открытия 3D–лаборатории пришла случайно. Сначала я сам увлекся 3D–печатью, затем и сын заинтересовался. В прошлом году он участвовал в IMAKE (конкурс компании «Норникель» для юных изобретателей), а я помогал ему в конструировании и моделировании различных узлов для его гаджетов. Первым был автополив, тогда ещё не связанный никак с 3D–печатью, потом у него был проект «Умная зубная щётка», где полуавтоматически подавалась зубная паста, а база отправляла данные о чистке зубов на облачный сервис, где можно было посмотреть статистику чистки зубов. Третий проект — «Умная парта», в условиях пандемии и дистанционной учёбы тема оказалась очень актуальной. Нам пришла идея создать парту, которая бы синхронизировалась с каким–нибудь порталом, где содержатся все необходимые учебные материалы для занятий. Когда я впервые увидел, как работает 3D–принтер, я смотрел как заворожённый, затем заметил интерес своего ребёнка и понял, что это может быть любопытно многим ребятам, но не у всех есть финансовая возможность посещать платные мастер–классы. Тогда супруга предложила мне попробовать подготовить проект на получение гранта. И мы его получили, конечно, все мелочи учесть не удалось, поэтому приходится вносить и собственные средства, но я уверен, что это всё не зря, и горящие глаза мальчишек, у которых появилась такая чудесная возможность, стоят того. Ну а в дальнейшем мы планируем устраивать дни открытых дверей, когда смогут приходить все желающие и пробовать себя в моделировании и 3D–печати. Одно дело, когда ты это видишь в интернете или по телевизору, и совсем другое — увидеть всё воочию, ещё и самому в этом участвовать.