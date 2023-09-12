Шесть команд поборолись за звание победителя Клуба «Весёлый «Норникель»

Главной темой этого сезона стал 70-летний юбилей Норильска. В течение года в отборочных играх приняли участие 18 команд, также в качестве гостей игр вне зачёта выступили четыре команды работников компании. Но в финал вышли только шесть команд: «Акватория» (Заполярный транспортный филиал), «Плохие парни» (сборная рудников «Скалистый», «Комсомольский» и «Маяк»), «Высокое содержание» (рудник «Таймырский»), «Непорочные связи» (ООО «Норникель Спутник»), «Башня» (НФ «Институт «Норильскпроект») и «Сборная управлений имени Федерико Феллини» (управления Заполярного филиала «Норникеля»). В финальной игре участникам предстояло проявить себя в конкурсах: «Фристайл» – свободный стиль, «Видеоклип» на тему «Мой город», домашнее задание. Ребята много шутили про цифровой финансовый актив, юбилей города Норильска, Дудинку, выступление Шамана на Дне города. Команды Заполярного государственного университета «Точка отрыва» и корпоративного молодёжного сообщества «В хорошей компании» выступили гостями игры, продемонстрировав уверенное выступление.

– Баллы жюри суммировались: если команда набирает максимальные оценки за все конкурсы, то в сумме получается 70 очков, что символизирует юбилейную дату города Норильска, – рассказала куратор Клуба «Весёлый «Норникель» Жанна Филатова.

Игра была динамичная, яркая и интересная. Порой жюри было нелегко определиться с выбором. Победителем финала Клуба «Весёлый «Норникель» сезона 2023 года стала команда «Башня». Девушки из «Норильскпроекта» уверенно зарабатывали высокие баллы с самого начала игры. В своём финальном выступлении полюбившиеся многим зрителям две постоянные участницы команды обратились к жюри, навсегда попрощались с КВНН и спели песню о сплочении людей в клубе. Второе место с отрывом всего в один балл заняли «Плохие парни». Третье место у дудинской «Акватории».

Председатель жюри, старший вице-президент и руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин отметил: «В КВНН особый юмор, понятный только норильчанам, и это, на мой взгляд, хорошо. Все песни, шутки – просто огонь. У нас проходит незабываемая неделя. У нас появилось так много разных событий. Конечно, вишенка на торте этой рабочей недели – это КВНН. Вчера наша хоккейная команда «Норильск» тоже выиграла у серьёзного конкурента, скоро начнётся мини-футбол. В общем, город живёт и развивается. Спасибо КВНН, подарили прекрасное настроение!»

Анастасия Перфильева поблагодарила команды и болельщиков, отметив, что это был искромётный финал, а некоторые шутки войдут в историю.

В конце игры также были объявлены победители номинаций «Лучший актёр», «Лучшая актриса» и «Лучшая шутка». Так, в номинации «Лучшая шутка» победителями стали команды «Акватория» ЗТФ и «Сборная управлений имени Федерико Феллини» из управления ЗФ. Лучший актёр – Александр Пшиченко из «Акватории». Лучшими актрисами признаны Ксения Кожевникова и Дарья Андреева из команды «Башня».