Шесть норильских школьников в августе отправятся в исследовательскую экспедицию на Диксон

Знатоками этой темы среди старшеклассников признаны Матвей Шмелев (школа № 41, 9 «А») и Ирина Козлова (гимназия № 4, 10 «А») – они разделили первое место; на втором месте в этой категории - Анастасия Степанченко (школа № 41, 10-й класс).

Среди учеников 7-8-х классов лучшие результаты показали: Мария Смородина (гимназия № 4, 7 «А») – первое место; Ольга Паршинцева (гимназия № 4, 7 «А») – второе место; Матвей Кормин (школа № 41, 8-й класс) – третье место.

Задания в основном носили тестовый характер, некоторые были с аналитическим уклоном. Одно из них -сочинение, цель которого - узнать отношение участников олимпиады к этому событию, к истории.

Вопросы для олимпиады подготовили люди с педагогическим образованием, в том числе историки и географы. Все затронутые темы есть в открытом доступе.

Мы разузнали у организаторов олимпиады о предстоящей экспедиции.

- Для норильского отделения РГО эта олимпиада стала первым массовым мероприятием. Шесть её лучших участников получили сертификаты и в августе отправятся на Диксон. Там мы посетим все те места и памятники, о которых речь шла на олимпиаде. Итогом поездки будет большой материал для нашего совместного проекта. Мы хотим подготовить аудиогид по Диксону. Ребятам предстоит написать интересные человеческие истории, а потом сделать их аудиозапись. И у туристов, которые приедут на Диксон, уже к 2024 году будет возможность, проходя по территории, мимо домов и памятников, слушать эти истории. Таким образом планируется решить нехватку экскурсоводов по Диксону. Можно сказать, что это ещё один шаг к созданию в Норильске молодежного клуба РГО», - рассказала о планах председатель норильского отделения общества Анастасия Король.

О самой олимпиаде мы расспросили её идейного вдохновителя, руководителя молодёжного направления Ларису Нарушевич.

- В олимпиаде участвовали 58 учеников из 13 школ Большого Норильска. Порадовало то, что некоторые школы подготовились очень основательно, например, школа № 41. За подготовку отвечала Анна Карлова. Заданий было двенадцать, одно из них - сочинение. Какие-то умиляли, какие-то вызывали дрожь по телу. Видно, как ребята прониклись темой и любовью к территории. Особенно понравилось всем членам жюри эссе Ирины Козловой. Явно у неё есть задатки журналиста, - отметила Лариса Нарушевич.

И, конечно, своими впечатлениями поделились сами победители. Матвей Кормин рассказал, как тщательно готовился к олимпиаде: смотрел документальные фильмы, читал книги и искал достоверную информацию в интернете. Для него тестовое задание оказалось несложным, а вот в написании сочинения пришлось приложить максимум усилий. Он написал о ледокольном пароходе «А. Сибиряков» и его героической команде, которая изменила ход истории.

У Анастасии Степанченко тесты также не вызвали особого затруднения – не зря готовилась. Над сочинением пришлось попотеть, но оно того стоило: исполнится мечта девушки побывать на Диксоне.

Впереди ребят ждут экзамены, а потом - волнительная подготовка к экспедиции. На случай, если кто из победителей по разным причинам не сможет поехать, есть резерв. Пожелаем участникам поездки ярких впечатлений, новых открытий и ждём от них рассказов о путешествии.