Шестидневная экспедиция в отдалённые поселки Таймыра завершилась

Экспедиция стартовала в Хатанге. Команда прошла через девять посёлков - Жданиха, Сындасско, Попигай, Кресты, Новая, Хета, Катырык, Волочанка, Усть-Авам. Каждый участник нашёл для себя что-то особенное.

Так, например, учёные из Музея антропологи и этнографии им. Петра Великого и Центра социальных исследований Севера Европейского университета в Санкт-Петербурге изучали особенности традиционных промыслов.

«Эта экспедиция стала для нас определенным вызовом. Обычно этнографы проводят «в полях» месяц, два, а то и больше. В этот раз у нас были иные условия. Во многом наши наблюдения связаны не с ведением промыслов, а с их результатом. Например, юкола - это результат промысла. Нам повезло, у нас было три мастер-класса по приготовлению юколы. В трёх поселках нам показали разные способы разделки рыбы. Благодаря такому темпу нам удалось применить компаративную технологию: мы проследили, как «живет» одна и та же практика в разных местах. И для нас как для этнографов это очень важно», - рассказала Ксения Гаврилова, научный сотрудник Центра социальных исследований Севера Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Лариса Стрючкова, представитель объединённой дирекции «Заповедники Таймыра» и Клуба исследователей Таймыра, тоже привезла много нового из экспедиции. За шесть дней были собраны данные по климатическим изменениям, а также пути миграции дикого северного оленя. Кроме того, экспедиция помогла продолжить научную работу по изучению особенности жизни и культуры шестого коренного этноса Таймыра - русского старожильческого населения. Результаты исследований учёных будут опубликованы в виде научных статей осенью.

Вдохновение почерпнули и участники коллаборационной коллекции «Север» под творческим кураторством Леонида Батехина.

«Я, наконец, осознал смысл слогана туркластера «Арктический» - Таймыр меняет тебя. Это действительно так. Таймыр - это место силы, какого я не встречал нигде в жизни. Меня поразило, насколько скромны коренные народы Севера, но притом насколько они горды своей историей, своей культурой. Моя задача в коллаборационном проекте - не просто создавать сувениры или одежду. В дизайне важен осмысленный подход. И мы хотим создавать продукцию, которая позволит не только сохранять культуру, но и двигать её вперед. Мы ходим в музеи, видим, насколько богата и красива культура коренных народов, а потом, пообщавшись с её носителями, мы понимаем, что всё это не просто так. Это не только красиво. Каждый шов, каждая деталь имеют еще и функциональное значение. Мы хотим передать все эти смыслы и через нашу коллекцию «Север», - поделился Леонид Батехин.

Евгения Филлипова, представитель экоцентра «Заповедники» и партнёр Агентства развития Норильска, отметила, что посёлки Таймыра найдут своё место в мастер-плане туркластера «Арктический». Туризм может помочь отдалённым территориям в сохранении традиций и языка, создании новых рабочих мест и позволит привлечь молодёжь.

«Мы, те, кто занимается развитием туризма, должны осознавать свою ответственность перед местным населением. И, приводя в поселки туристов, должны приложить все усилия, чтобы не нарушить их быт, их культуру». - рассказала Анна Рогальская, руководитель экспедиции и специалист по развитию туризма АРН.