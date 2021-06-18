Шестой благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» расширяет свои границы

Для участия бегунам нужно зарегистрироваться на сайте или с помощью QR-кода на информационных плакатах. Бегать можно где угодно - дома, на улице, на стадионе или в спортивном зале.

«Минимальный взнос участника остаётся прежним - 200 рублей. Они приравниваются к 200 метрам, которые вы пробежали. Одна тысяча рублей - это один километр добра. Мы приглашаем к участию как отдельных граждан, так и целые команды: семьи, коллективы предприятий и учреждений», - рассказала заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

На протяжении всей акции участникам рекомендуют фиксировать свои пробежки на фото или видео и делиться ими в социальных сетях. Ролики будут транслироваться на больших экранах города и размещаться в других информационных источниках, отражая масштаб события и единение людей в желании помогать другим.

Собранные средства будут направлены на лечение двух мальчиков, 7 и 13 лет. У обоих диагноз «детский церебральный паралич». Уже назначен курс реабилитации, ребят ожидают в медицинских центрах на материке. Дело за финансированием.

Весомым подспорьем нынешнему пробегу стало участие нового генерального партнёра - авиакомпании NordStar.

«Понимая, насколько важно нашим благополучателям попасть в лучшие клиники страны, Nordstar преподнёс им поистине волшебный подарок: все километры добра, которые наберут участники забега, будут суммированы и переведены в мили добра. Таким образом, у нас в этом году появится ещё одна единица измерения добра», - пояснила председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник.

Первая тысяча человек, набравших тысячу километров добра, получат от NordStar эксклюзивные памятные медали.

Начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Дунаева напомнила об истории проведения акции «Норильск, беги со мной!»:

«Очень приятно, что проект, который стартовал именно в «Норникеле» по инициативе корпоративных волонтёров, обрёл самостоятельную жизнь - в последующие годы забег реализовывался фондом «Территория добра» при грантовой поддержке нашей компании. Это чрезвычайно важно и полезно для территории. Сотрудники компании поддержат проект. Мы все вместе выполняем общее дело, помогая фонду реализовывать программу, направленную на лечение детей».

Для тех, кто хочет лично отправить свой взнос в копилку акции, в спортивных учреждениях Норильска установлены специальные боксы для сбора средств.

Совершить благотворительный забег можно будет на двух локациях города - на стадионе «Заполярник» и лыжной базе «Оль-Гуль» - в субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00, по пятницам с 12.00 до 15.00. Бонусом к пятничному забегу станет оздоровительная производственная гимнастика с тренерами базы. Также все эти три дня можно будет воспользоваться палками для скандинавской ходьбы: не только пробежать свою добрую дистанцию, но и пройти её с пользой для здоровья.

По словам организаторов, инициативу Норильска с онлайн-забегом подхватили и другие города, но никому пока не удалось побить рекорд норильчан. За все годы существования акции в ней приняли участие более 2000 человек, собрано более 700 тысяч рублей, оказана помощь 17 норильским детям.

К слову, всего за полдня с начала акции в 2021 году норильчане набрали уже 21 добрый километр (21 тысячу рублей). Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» продлится до 17 июля.