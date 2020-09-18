МАУ ИЦ «Норильские новости»

«ПонесЛось» продолжается

«ПонесЛось» продолжается

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«ПонесЛось» продолжается

Проведение пятого экомарафона «ПонесЛось» в этом году едва не оказалось под угрозой срыва. Но первый юбилей всё же состоялся, пусть и частично онлайн. Сегодня команды реализуют свои проекты вживую.

Команда волонтёров Green Time помогает обуславливать талнахский приют для животных «Бытовик»

Будем делиться

Год от года экомарафон привлекает всё больше участников. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в этот раз он собрал даже больше волонтёров, чем год назад.

– Нередко бывало, что, например, жена входит в одну из команд, к ней присоединяется её муж, работающий в бюджете, он привлекает ещё и своих коллег. Так разрасталась и наша команда волонтёров, — рассказывает Ольга Неграш, главный специалист отдела реализации программ управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» — менеджер программы «Комбинат добра». — И мы видим прекрасный результат: заявились 44 команды, более 300 волонтёров.

Начинали онлайн: команды готовили акции, конкурсы, мастер–классы, лекции на экологическую тему. Шесть сборных подошли к вопросу системно и организовали экопросветительский центр. По словам Екатерины Карагодовой, представителя команды «Полный Эко», в городе довольно много специалистов–экологов, есть кому делиться опытом, но не было подходящего места для встреч.

– Сейчас на Ленинском проспекте, 22, мы делаем ремонт в помещении некоммерческой организации «Перспектива», где в конце октября откроется экологический центр, — делится она. — Планы большие: выставки, мастер–классы, фотосессии на фоне арт–объектов, приём пластика и другие мероприятия. Нашими партнёрами станут специалисты Объединённой дирекции заповедников Таймыра, лидеры и старожилы экомарфона, занимающиеся просветительской деятельностью. Мы сами участвуем в экомарафоне уже четвёртый год. Вообще особенность Норильска в том, что экологическое сообщество здесь обширное, но каждый специалист — узкого профиля. Теперь будет место, где каждый желающий сможет получить всю необходимую информацию, и не придётся искать её в интернете. Ну, например, как утилизировать пластик.

Дружеская поддержка

Экомарафон «ПонесЛось» предполагает экологические акции, направленные на улучшение окружающей среды. Например, команда Green Time, куда входят сотрудники рудников «Таймырский» и «Октябрьский», решила помочь талнахскому приюту для животных «Бытовик». Александра Гордеева, представитель команды, рассказывает, что в приют волонтёры приезжают часто, помогая с уходом за его питомцами. А в рамках проекта ребята выровняли площадку у «Бытовика» щебнем, очистили от мусора прилегающую территорию, облагородили помещения и внутри. Сейчас обновляют кровлю здания, в ближайших планах — установка камер видеонаблюдения.

Команды «Лось Он Добрый» и «Шалуны» решили заняться темой экологического транспорта. Они установили велопарковки на талнахском участке ВВС рудника «Маяк», а также рядом с ул. Полярной, 13, где находится общественное пространство под названием «Дом шалунов». Кстати, позже волонтёры планируют там разбить теплицу с цветами. Ещё пара велопарковок появится и у других талнахских домов и, возможно, около рудника, где работают волонтёры.

Помимо этого, команды проводят конкурсы в соцсетях. Один — на лучшее фото цветов — уже завершился, победителей наградят 19 сентября на празднике «Больше народа — больше кислорода», который команды проведут в «Доме шалунов». Тогда же, кстати, будет смотр украшенных велосипедов. Вторым конкурсом команды объявили сбор пластиковых крышек, их будут принимать 17 и 18 сентября на ул. Полярной, 13. Весь пластиковый «улов» волонтёры передадут в мастерскую «Плавь пластик», где его переработают в другие полезные вещи.

Лось в городе

Хорошим примером популяризации экомарафона стал проект, который объединил сборную «Ребята с нашего двора» и команду медного завода. У их участников оказались общие интересы: благоустройство смежных дворов (Ленинский пр. — ул. Советская) и ул. Комсомольской, 18, и 14, где живут многие ребята с медного завода.

– Возле школы № 6 (подшефной МЗ — Авт.) есть большой пустырь, засыпанный гравием. Мы уже установили там стол для игры в кикер–футбол и планируем следующим летом засеять газон травой. Хотим озеленить и другие территории: около медного завода, где установлен символический ковш; участок во дворе Ленинский пр., 17 — Советская, 8. Также облагородим переход между детсадом № 82 и ул. Советской, 8: там уложены трубы и установлен высокий лестничный переход. Это неудобно, мы хотим поставить мостик и закрыть трубы, ещё один мостик, пониже, сделать для провоза деток на санках, — рассказывает Эдуард Ичитовкин, представитель волонтёрских команд.

Кроме того, возле школы № 6 появится лось. Правда, топиарный. Его фигура, выполненная из пенопласта, эпоксидной смолы и стеклоткани, покрытая искусственным газоном, будет высотой 1,5 м без учёта рогов. А на Оль–Гуле участники экомарафона создадут новый арт–объект — макет драккара (корабля викингов). Ещё несколько команд занято очисткой территорий от мусора, причём добрались уже до озера Лама. А вот «Экоголики–1.0» и «Экоголики–2.0» занимаются экопросвещением.

И это ещё не все проекты нынешнего года. «ПонесЛось» продолжается, и у каждого есть возможность присоединиться к марафону или предложить свои идеи, как сделать наш город чище и удобнее для жизни.

Текст Татьяна Сергеева
18 сентября в 12:34 2250
Экология
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