«ПонесЛось» продолжается

Будем делиться

Год от года экомарафон привлекает всё больше участников. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в этот раз он собрал даже больше волонтёров, чем год назад.

– Нередко бывало, что, например, жена входит в одну из команд, к ней присоединяется её муж, работающий в бюджете, он привлекает ещё и своих коллег. Так разрасталась и наша команда волонтёров, — рассказывает Ольга Неграш, главный специалист отдела реализации программ управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» — менеджер программы «Комбинат добра». — И мы видим прекрасный результат: заявились 44 команды, более 300 волонтёров.

Начинали онлайн: команды готовили акции, конкурсы, мастер–классы, лекции на экологическую тему. Шесть сборных подошли к вопросу системно и организовали экопросветительский центр. По словам Екатерины Карагодовой, представителя команды «Полный Эко», в городе довольно много специалистов–экологов, есть кому делиться опытом, но не было подходящего места для встреч.

– Сейчас на Ленинском проспекте, 22, мы делаем ремонт в помещении некоммерческой организации «Перспектива», где в конце октября откроется экологический центр, — делится она. — Планы большие: выставки, мастер–классы, фотосессии на фоне арт–объектов, приём пластика и другие мероприятия. Нашими партнёрами станут специалисты Объединённой дирекции заповедников Таймыра, лидеры и старожилы экомарфона, занимающиеся просветительской деятельностью. Мы сами участвуем в экомарафоне уже четвёртый год. Вообще особенность Норильска в том, что экологическое сообщество здесь обширное, но каждый специалист — узкого профиля. Теперь будет место, где каждый желающий сможет получить всю необходимую информацию, и не придётся искать её в интернете. Ну, например, как утилизировать пластик.

Дружеская поддержка

Экомарафон «ПонесЛось» предполагает экологические акции, направленные на улучшение окружающей среды. Например, команда Green Time, куда входят сотрудники рудников «Таймырский» и «Октябрьский», решила помочь талнахскому приюту для животных «Бытовик». Александра Гордеева, представитель команды, рассказывает, что в приют волонтёры приезжают часто, помогая с уходом за его питомцами. А в рамках проекта ребята выровняли площадку у «Бытовика» щебнем, очистили от мусора прилегающую территорию, облагородили помещения и внутри. Сейчас обновляют кровлю здания, в ближайших планах — установка камер видеонаблюдения.

Команды «Лось Он Добрый» и «Шалуны» решили заняться темой экологического транспорта. Они установили велопарковки на талнахском участке ВВС рудника «Маяк», а также рядом с ул. Полярной, 13, где находится общественное пространство под названием «Дом шалунов». Кстати, позже волонтёры планируют там разбить теплицу с цветами. Ещё пара велопарковок появится и у других талнахских домов и, возможно, около рудника, где работают волонтёры.

Помимо этого, команды проводят конкурсы в соцсетях. Один — на лучшее фото цветов — уже завершился, победителей наградят 19 сентября на празднике «Больше народа — больше кислорода», который команды проведут в «Доме шалунов». Тогда же, кстати, будет смотр украшенных велосипедов. Вторым конкурсом команды объявили сбор пластиковых крышек, их будут принимать 17 и 18 сентября на ул. Полярной, 13. Весь пластиковый «улов» волонтёры передадут в мастерскую «Плавь пластик», где его переработают в другие полезные вещи.

Лось в городе

Хорошим примером популяризации экомарафона стал проект, который объединил сборную «Ребята с нашего двора» и команду медного завода. У их участников оказались общие интересы: благоустройство смежных дворов (Ленинский пр. — ул. Советская) и ул. Комсомольской, 18, и 14, где живут многие ребята с медного завода.

– Возле школы № 6 (подшефной МЗ — Авт.) есть большой пустырь, засыпанный гравием. Мы уже установили там стол для игры в кикер–футбол и планируем следующим летом засеять газон травой. Хотим озеленить и другие территории: около медного завода, где установлен символический ковш; участок во дворе Ленинский пр., 17 — Советская, 8. Также облагородим переход между детсадом № 82 и ул. Советской, 8: там уложены трубы и установлен высокий лестничный переход. Это неудобно, мы хотим поставить мостик и закрыть трубы, ещё один мостик, пониже, сделать для провоза деток на санках, — рассказывает Эдуард Ичитовкин, представитель волонтёрских команд.

Кроме того, возле школы № 6 появится лось. Правда, топиарный. Его фигура, выполненная из пенопласта, эпоксидной смолы и стеклоткани, покрытая искусственным газоном, будет высотой 1,5 м без учёта рогов. А на Оль–Гуле участники экомарафона создадут новый арт–объект — макет драккара (корабля викингов). Ещё несколько команд занято очисткой территорий от мусора, причём добрались уже до озера Лама. А вот «Экоголики–1.0» и «Экоголики–2.0» занимаются экопросвещением.

И это ещё не все проекты нынешнего года. «ПонесЛось» продолжается, и у каждого есть возможность присоединиться к марафону или предложить свои идеи, как сделать наш город чище и удобнее для жизни.