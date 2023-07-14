Шёл по улице патруль

Усиленные экипажи ППС будут работать в местах основного скопления людей. При этом норильчанам и гостям города также следует проявлять бдительность. Норильские полицейские обращаются к горожанам: если вы стали свидетелем правонарушения, сразу же сообщите об этом правоохранителям. Также следует проинформировать сотрудников полиции о настораживающих предметах и подозрительных гражданах, людях с признаками наркотического или алкогольного опьянения. Сделать город безопасным можно лишь общими усилиями.

Ближе к людям

Накануне массовых гуляний в Норильске прошла акция «Один день с сотрудниками ППС». Как отметила старший специалист направления по взаимодействию со СМИ Норильского ОМВД, капитан полиции Елена Ломакина, целью мероприятия является знакомство общественности с работой патрульно–постовой службы.

По словам председателя общественного совета при Норильском ОМВД Дмитрия Дуброва, именно информационная открытость укрепит доверие граждан к сотрудникам подразделения. Ведь именно бойцы патрульно–постовой службы полиции первыми прибывают на место совершения правонарушения или чрезвычайной ситуации. Сотрудники ППС много контактируют с норильчанами, поэтому подобные акции необходимы, чтобы люди понимали, как работает эта служба, не боялись обращаться за помощью в правоохранительные органы и рассматривали для себя возможность пополнить ряды полицейских.

А вот ещё был случай

Когда граждане обращаются в полицию за помощью, то именно сотрудники ППС будут теми, кто непосредственно начнёт разбираться в ситуации и действовать. И для этого у подразделения есть всё необходимое: хорошая подготовка бойцов, мобильность, возможность быстро передавать и анализировать информацию.

В рамках акции представители СМИ побывали на открытом инструктаже, который проводил командир отдельного батальона патрульно–постовой службы Норильского ОМВД, подполковник полиции Евгений Александрович Ромашкин. Он возглавляет подразделение с 2013 года. Общий стаж службы в органах внутренних дел — 25 лет.

Наш собеседник рассказал, с чем могут столкнуться сотрудники ППС, заступая на маршрут или пост. Довольно распространённая ситуация: правоохранители прибывают на вызов к человеку, который просит о помощи, сообщает о проникновении в жилище и нападении, а при осмотре места происшествия выясняется, что «потерпевший» страдает психическим заболеванием или находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Такой человек не способен объективно оценивать происходящее, и, как правило, проникновение злоумышленника в дом или кровь в комнате предсказуемо оказываются плодом воображения.

Ещё одна распространённая причина вызова сотрудников МВД — семейный скандал. И частенько бывает так, что полицейские прибывают, а супруги уже помирились и категорически отказываются писать не только заявление, но и объяснение по поводу случившегося.

– Следует понимать, что каждое обращение в дежурную часть полиции регистрируется в книге учёта сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. И по всем сигналам должна проводиться работа. Сотрудникам в описанном выше случае обязательно нужно фиксировать отказ от дачи показаний с помощью видеорегистратора, — отмечает Евгений

Ромашкин.

Сотрудники ППС участвуют и в раскрытии преступлений. Например, в конце июня экипаж полицейских следовал по маршруту патрулирования в Кайеркане и бойцы заметили на балконе одного из домов человека с признаками наркотического опьянения. Сотрудники зашли в квартиру, чтобы проверить обстановку, и обнаружили весы и расфасованные пакеты с подозрительной смесью. После выяснилось, что это были наркотики. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

– Злоумышленник не только собирался распространять наркотики, но и сам их употреблял. Вот и потерял бдительность, а полицейские чётко сработали. Я подготовил представление о поощрении отличившихся сотрудников. Сейчас документы на рассмотрении в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю, — поделился Евгений Ромашкин.

С начала 2023 года сотрудники патрульно–постовой службы отработали более 10 тысяч сообщений, выехали на 1500 подозрительных эпизодов и 600 семейных скандалов. Благодаря работе правоохранителей, возбуждено порядка 10 уголовных дел по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

– Распространённая ситуация, когда люди, употребляя алкоголь, начинают выяснять отношения, дерутся, хватаются за нож. Иногда нанесённые повреждения приводят к смерти. Алкоголь вообще является причиной совершения многих противоправных деяний. Ежедневно сотрудники патрульно–постовой службы выявляют в общественных местах 10–15 граждан в состоянии опьянения. Нарушителей доставляют в отдел полиции для составления протокола, затем в суд. Стоит задуматься о возможности избавиться от вредной привычки как можно скорее! — говорит подполковник полиции.

Кадрами сильны

Отдельный батальон патрульно–постовой службы в Норильске ведёт историю с 1984 года. Первым командиром подразделения, тогда ещё роты, был майор милиции Георгий Кравченко. За почти 40 лет на этом посту сменились семь офицеров.

Основные задачи подразделения — охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, предупреждение и пресечение административных нарушений, участие в раскрытии преступлений и задержании подозреваемых по горячим следам. Сотрудники ППС участвуют в совместных рейдах с другими службами, обеспечивают силовую поддержку. Подразделение выполняет свои задачи 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Сейчас в батальоне идёт приём на службу новых кадров. Евгений Ромашкин подчеркнул, что местj найдётся не только мужчинам, но и женщинам. Кандидаты должны соответствовать требованиям военно–врачебной комиссии, для мужчин обязательна служба в армии. А самым главным качеством для службы в ППС, по мнению командира подразделения, является любовь к своему городу и осознанное желание вносить свой вклад в охрану общественного порядка. Всему остальному здесь научат. В батальоне развита система наставничества. Сотрудники патрульно–постовой службы развивают традиции взаимопомощи сослуживцам. А те, кто не готов относиться к своим обязанностям с должным вниманием и ответственностью, надолго здесь не задерживаются.

– Хочу рассказать о коллеге, который вышел на пенсию в сентябре 2022 года, — он прослужил в батальоне 28 лет! Этот сотрудник всегда знал, как следует поступать в той или иной ситуации. Мы все на него равнялись, — поделился командир отдельного батальона ППС.

Недавно в подразделении появился новый хвостатый сотрудник. На должность кинолога в батальоне встал боец, который очень хотел себя попробовать в этом деле. И недавно ему выдали щенка. Сейчас кинолог вместе со своим четвероногим напарником проходит подготовку в Красноярске. Служебная собака будет специализироваться на поиске мин и оружия, что сделает работу подразделения ещё более эффективной.