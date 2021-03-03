Школа каюров появилась в посёлке Волочанка

Собачья упряжка считается одним из самых экологичных видов транспорта на Севере, к тому же для неё не нужны запчасти и дорогое топливо. Идею семейно-родовой общины поддержал Всемирный фонд дикой природы, он помог обновить снаряжение и экипировку, приобрести необходимую технику.

Местная ребятня на занятиях в Школе каюров осваивает ездовое мастерство, изучает поведение собак, мастерит снаряжение для упряжек и даже проводит соревнования и участвует в небольших экспедициях.