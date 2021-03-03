МАУ ИЦ «Норильские новости»

Школа каюров появилась в посёлке Волочанка

Школа каюров появилась в посёлке Волочанка

Главная / Новости / Общество

Школа каюров появилась в посёлке Волочанка

Поясним, каюр - это погонщик собак, запряжённых в нарты. Основателем школы стала семейно-родовая община «Хаски-Тыал».

Школа каюров появилась в посёлке Волочанка

Собачья упряжка считается одним из самых экологичных видов транспорта на Севере, к тому же для неё не нужны запчасти и дорогое топливо. Идею семейно-родовой общины поддержал Всемирный фонд дикой природы, он помог обновить снаряжение и экипировку, приобрести необходимую технику.

Местная ребятня на занятиях в Школе каюров осваивает ездовое мастерство, изучает поведение собак, мастерит снаряжение для упряжек и даже проводит соревнования и участвует в небольших экспедициях.

Фото из открытых источников
3 марта в 15:00 400
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также