Школа краеведа Норильска объявляет набор неравнодушных к истории города

«Начинать будем с азов, чтобы новички комфортно влились, — рассказывает руководитель проекта Станислав Стрючков. — Важно, что все эти годы в проекте участвуют и взрослые, и дети, и пенсионеры, а иногда целые семьи — все, кому интересна история Большого Норильска. У нас нет скучных лекций и нудных обязательств! Программа подразумевает свободное посещение и самостоятельное планирование. Результат такого подхода — азартные поиски, интересные встречи и незабываемые экспедиции».

Норильчан ждут:

1. Лекционная программа. Этой весной пройдут четыре тематические лекции, на которых наглядно и, что важно, интересно будет рассказана основная история Большого Норильска. Фото– и видеоматериал, живой диалог, ответы на вопросы — такого формата больше нет нигде!

2. Походная летняя программа. Экспедиции, экскурсии, походные лекции и другие форматы в окрестностях большого Норильска и на плато Путорана. Все походы одного — дня от четырёх до 12 часов, разной сложности. О степени сложности маршрутов всегда предупреждают организаторы. Каждый сам выбирает для себя нагрузку.

3. Обязательное участие проекта в большинстве общегородских мероприятий («Большой Аргиш», «ПикНик», библионочь и т. д.).

4. Архивные занятия для желающих и помощь в подготовке дипломов тем, кто загорелся собственной темой. По окончании основной части проекта, после защиты дипломов будет сформирована особая группа. В узком формате будет проводиться подготовка профессиональных экскурсоводов, публицистов, учёных.

«Важно, что все мероприятия проходят в выходные дни и только по желанию самих участников. Никакой обязаловки. Поэтому и результаты у нас фантастические!», — добавляет Станислав Стрючков.

Желающие присоединиться, должны заполнить анкету на сайте.

Участники прошлых сезонов могут скачать, заполнить и прислать анкету дистанционно, адрес электронной почты указан в заявлении. А вот новичкам нужно необходимо пройти собеседование. Согласовать время встречи можно по телефонам: 42–32–38 или 923–201–60–22.

Количество мест ограничено — максимум 200 человек. По окончании набора будет создана группа в WhatsApp, в которую добавят всех участников. Там будут появляться объявления обо всех мероприятиях «Школы краеведа», публиковаться фото и отзывы.