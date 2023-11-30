Школе № 30 могут присвоить имя Виктора Владимировича Захарченко

В 1986 году Виктор Захарченко был призван в ряды Советской Армии, прошёл обучение в центре ВДВ по подготовке бойцов для спецназа ГРУ. В 1987 году был направлен в Особый отряд спецназа в Афганистан. В августе этого же года героически погиб в бою.

Ученики и педагоги школы № 30 проделали значительный объём работы, чтобы воссоздать биографию своего земляка – теперь в образовательном учреждении есть уголок памяти и Парта Героя в честь старшего сапёра-разведчика отряда спецназа, кавалера Ордена Красной Звезды младшего сержанта Виктора Захарченко.

Как отметили авторы инициативы, присвоение школе № 30 имени В.В. Захарченко будет способствовать более глубокому изучению норильским детьми истории родного города, края и страны.

Депутаты единогласно поддержали представленную инициативу, рекомендовав принять соответствующее решение на сессии Городского Совета.