Школьная пора

– Андрей Геннадьевич, все ли школы были готовы к учебному году?

– В 11–й гимназии из–за нерадивого подрядчика не успели завершить к сроку ремонтные работы по восстановлению системы отопления. Учебный год ученики гимназии начали в близлежащих 32–й и 40–й школах. Там они занимаются в две смены, но у нас во многих школах двухсменное обучение.

Возникли проблемы накануне учебного года и в 28–й школе:

там в подсобном помещении из–за короткого замыкания произошло возгорание, в результате чего было сильное задымление, при тушении пострадали и соседние помещения, поэтому придётся провести необходимые ремонтные работы — красить, менять потолочные покрытия, восстанавливать электропроводку и систему сигнализации. Детей на этот период перевели учиться во второй корпус школы, где временно не будут работать группы продлённого дня. В 20–й школе подрядчик некачественно отремонтировал кровлю, и в дождь залило несколько кабинетов. Школа их ремонтирует своими силами. Подрядная организация за свой счёт проведёт необходимые работы на крыше.

– Больше ли становится в Норильске школьников?

– Из года в год мы прирастаем учениками, хотя в соцсетях и сообщают, что количество детей у нас уменьшается. По нашей статистике, с 2016 года по 1 сентября 2021–го количество учащихся в общеобразовательных учреждениях увеличилось на 1020 человек. В этом году в 37 норильских школах обучаются 24 625 человек: первоклассников — 2800, в девятых классах — 2015, в 11–х — 1208.

Сейчас у нас почти четыре тысячи педагогов, включая и детские сады, это без обслуживающего и административного персонала.

– Есть ли проблемы с учительскими кадрами?

– В администрации города действует программа по приглашению специалистов дефицитных специальностей, желающие есть, но, к сожалению, имеются проблемы с обеспечением их жильём. Мы остро нуждаемся в математиках и физиках, появился дефицит и учителей иностранного языка в связи с тем, что увеличилось количество часов этого предмета. В некоторых школах необходимы учителя русского языка, химии, истории. Мы поставили перед собой амбициозную задачу не перегружать учителей, чтобы они работали максимум на 1,25–1,5 ставки. Сегодня у нас средняя нагрузка учителя выше, что, на мой взгляд, влияет на качество обучения. Если говорить о качестве, то, проанализировав результаты экзаменов в этом году, мы сравнили их с 2019–м и непростым для всех 2020–м. У нас средние показатели сохранились на уровне 2019 года, это немного успокаивает, так как мы переживали, что из–за большого объёма занятий, проведённых в дистанционной форме, из–за ограничений, связанных с пандемией, потеряем качество обучения. Но нам удалось его сохранить, и это главное.

– А есть ли новые назначения в директорском составе?

– Директорский состав у нас достаточно стабильный, но наступает время, и многие переезжают на материк. Были назначены новые руководители в Талнахе — в 20–й и 30–й школах, в 48–й гимназии. В Норильске — в 23–й школе, в Кайеркане — в 40–й.

– Как идёт реорганизация школы–интерната?

– В соответствии с принятыми решениями реорганизация школы–интерната уже на завершающем этапе. Многие педагоги школы–интерната перешли в другие образовательные учреждения, оставшимся будет предложено место в школе № 29 в соответствии с их квалификацией. Это же касается и учащихся: кто–то перешёл в школы по микрорайону, кто–то продолжит обучение в школе № 29.

Уточню, что изначально школа–интернат создавалась для детей, чьи родители были одиноки и работали вахтовым методом, либо посменно длительное время. На тот момент детского дома в Норильске не было, поэтому разрешили и детей–сирот размещать в школе–интернате. Но прокуратура направила нам представление, что интернат не является специализированным учреждением для сирот, поэтому детей, имеющих такой статус, а их было 39, перевели в детдом. Всего в интернате обучалось около 120 детей. Но просто закрыть интернат тоже нельзя, потому что остаются дети вахтовиков, одиноких родителей. И для сохранения льготы для таких семей было принято решение реорганизовать школу–интернат путём соединения с 29–й школой.

– А какова судьба 4–й гимназии?

– На сегодня для неё есть возможность разработки нового проекта на 650 мест, но необходимо произвести серьёзные изыскания. Предполагается, что здание школы будет в виде развёрнутой книги. Если город современный, то и школа должна быть современной. Хотя здание может быть каким угодно, всё зависит от наполнения. А в новом здании всегда интереснее работать и учиться.

Пока же дети 4–й гимназии учились на базе трёх учреждений — 1–й школы,1–й гимназии и интерната. Сейчас вся гимназия, пока не закончится реконструкция на улице Пушкина, будет учиться в здании интерната на улице Кирова, 34.

– Какие ограничительные мероприятия сохраняются в наших школах?

– Продолжают действовать ограничительные мероприятия, введённые главным санитарным врачом, до 1 января 2022 года. Пока сохраняются, как и в прошлом учебном году, обязательная термометрия, разведение потоков учащихся во время учебного процесса, закрепление кабинетов за каждым классом. Не рекомендовано смешивание классных коллективов, взрослых и детей.

— Остаётся ли вакцинация добровольной для педагогов?

– У нас на 1 сентября было привито около 63 процентов педагогического состава. А чтобы создать надёжный барьер коронавирусу, нам необходима стопроцентная вакцинация персонала. Роспотребнадзор Красноярского края обязал нас это сделать до 15 сентября. Отношение к вакцинации в мире, стране, в том числе в Норильске, неоднозначное. Обидно, что люди больше верят соцсетям, фейковым роликам в интернете и не верят тем, кто перенёс тяжёлую болезнь.

– В народе широко обсуждается проект новой школы. Вы сами как считаете: правильно ли её строить на краю города, неподалёку от озера Долгого?

– Повторю, что у нас не сокращается количество детей в городе. Строить маленькие школы — это абсурд. Современная школа должны быть большой и просторной. Но всё же самое главное — кто в ней будет работать. Когда в 1989 году открывали в Норильске физико–математический лицей, то директор Пётр Парфирьевич Семенов взял меня, молодого физика, только после института, в порядке эксперимента. Тогда в лицее был вообще молодой состав педагогов, средний возраст — 34–36 лет. Сейчас у нас учителя–предметники — в основном педагоги с большим стажем.

А расположение новой школы меня не смущает. Я учился в 6–й школе, эти места хорошо знаю. Когда построили 35–ю школу, то тоже переживали, что дети на Долгое станут бегать. Но если ученики будут плотно заняты в школе, то на озеро не побегут. Предусматривается также щитовое ограждение школы от водоёма. И парк у Долгого когда–нибудь состоится с охраной и видеонаблюдением. Говорят, что в том месте ветра... Так у нас ветра везде... И с транспортной развязкой проблему решат. Ведь очень важно, чтобы в городе строилось новое.

– Желаем нашим школам успешного и здорового учебного года!