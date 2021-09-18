МАУ ИЦ «Норильские новости»

Школьная пора

Школьная пора

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Школьная пора

В начале нового учебного года «Заполярная Правда» обсудила с начальником управления общего и дошкольного образования Андреем Колиным актуальные темы в сфере норильского образования.

Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации НорильскаНовая школа сможет принять 1100 учащихсяСейчас завершается реорганизация школы–интерната Управление образования поставило перед собой задачу не перегружать учителей, чтобы они работали максимум на 1,25–1,5 ставки

Андрей Геннадьевич, все ли школы были готовы к учебному году?

– В 11–й гимназии из–за нерадивого подрядчика не успели завершить к сроку ремонтные работы по восстановлению системы отопления. Учебный год ученики гимназии начали в близлежащих 32–й и 40–й школах. Там они занимаются в две смены, но у нас во многих школах двухсменное обучение.

Возникли проблемы накануне учебного года и в 28–й школе:

там в подсобном помещении из–за короткого замыкания произошло возгорание, в результате чего было сильное задымление, при тушении пострадали и соседние помещения, поэтому придётся провести необходимые ремонтные работы — красить, менять потолочные покрытия, восстанавливать электропроводку и систему сигнализации. Детей на этот период перевели учиться во второй корпус школы, где временно не будут работать группы продлённого дня. В 20–й школе подрядчик некачественно отремонтировал кровлю, и в дождь залило несколько кабинетов. Школа их ремонтирует своими силами. Подрядная организация за свой счёт проведёт необходимые работы на крыше.

Больше ли становится в Норильске школьников?

– Из года в год мы прирастаем учениками, хотя в соцсетях и сообщают, что количество детей у нас уменьшается. По нашей статистике, с 2016 года по 1 сентября 2021–го количество учащихся в общеобразовательных учреждениях увеличилось на 1020 человек. В этом году в 37 норильских школах обучаются 24 625 человек: первоклассников — 2800, в девятых классах — 2015, в 11–х — 1208.

Сейчас у нас почти четыре тысячи педагогов, включая и детские сады, это без обслуживающего и административного персонала.

Есть ли проблемы с учительскими кадрами?

– В администрации города действует программа по приглашению специалистов дефицитных специальностей, желающие есть, но, к сожалению, имеются проблемы с обеспечением их жильём. Мы остро нуждаемся в математиках и физиках, появился дефицит и учителей иностранного языка в связи с тем, что увеличилось количество часов этого предмета. В некоторых школах необходимы учителя русского языка, химии, истории. Мы поставили перед собой амбициозную задачу не перегружать учителей, чтобы они работали максимум на 1,25–1,5 ставки. Сегодня у нас средняя нагрузка учителя выше, что, на мой взгляд, влияет на качество обучения. Если говорить о качестве, то, проанализировав результаты экзаменов в этом году, мы сравнили их с 2019–м и непростым для всех 2020–м. У нас средние показатели сохранились на уровне 2019 года, это немного успокаивает, так как мы переживали, что из–за большого объёма занятий, проведённых в дистанционной форме, из–за ограничений, связанных с пандемией, потеряем качество обучения. Но нам удалось его сохранить, и это главное.

А есть ли новые назначения в директорском составе?

– Директорский состав у нас достаточно стабильный, но наступает время, и многие переезжают на материк. Были назначены новые руководители в Талнахе — в 20–й и 30–й школах, в 48–й гимназии. В Норильске — в 23–й школе, в Кайеркане — в 40–й.

Как идёт реорганизация школы–интерната?

– В соответствии с принятыми решениями реорганизация школы–интерната уже на завершающем этапе. Многие педагоги школы–интерната перешли в другие образовательные учреждения, оставшимся будет предложено место в школе № 29 в соответствии с их квалификацией. Это же касается и учащихся: кто–то перешёл в школы по микрорайону, кто–то продолжит обучение в школе № 29.

Уточню, что изначально школа–интернат создавалась для детей, чьи родители были одиноки и работали вахтовым методом, либо посменно длительное время. На тот момент детского дома в Норильске не было, поэтому разрешили и детей–сирот размещать в школе–интернате. Но прокуратура направила нам представление, что интернат не является специализированным учреждением для сирот, поэтому детей, имеющих такой статус, а их было 39, перевели в детдом. Всего в интернате обучалось около 120 детей. Но просто закрыть интернат тоже нельзя, потому что остаются дети вахтовиков, одиноких родителей. И для сохранения льготы для таких семей было принято решение реорганизовать школу–интернат путём соединения с 29–й школой.

А какова судьба 4–й гимназии?

– На сегодня для неё есть возможность разработки нового проекта на 650 мест, но необходимо произвести серьёзные изыскания. Предполагается, что здание школы будет в виде развёрнутой книги. Если город современный, то и школа должна быть современной. Хотя здание может быть каким угодно, всё зависит от наполнения. А в новом здании всегда интереснее работать и учиться.

Пока же дети 4–й гимназии учились на базе трёх учреждений — 1–й школы,1–й гимназии и интерната. Сейчас вся гимназия, пока не закончится реконструкция на улице Пушкина, будет учиться в здании интерната на улице Кирова, 34.

Какие ограничительные мероприятия сохраняются в наших школах?

– Продолжают действовать ограничительные мероприятия, введённые главным санитарным врачом, до 1 января 2022 года. Пока сохраняются, как и в прошлом учебном году, обязательная термометрия, разведение потоков учащихся во время учебного процесса, закрепление кабинетов за каждым классом. Не рекомендовано смешивание классных коллективов, взрослых и детей.

Остаётся ли вакцинация добровольной для педагогов?

– У нас на 1 сентября было привито около 63 процентов педагогического состава. А чтобы создать надёжный барьер коронавирусу, нам необходима стопроцентная вакцинация персонала. Роспотребнадзор Красноярского края обязал нас это сделать до 15 сентября. Отношение к вакцинации в мире, стране, в том числе в Норильске, неоднозначное. Обидно, что люди больше верят соцсетям, фейковым роликам в интернете и не верят тем, кто перенёс тяжёлую болезнь.

В народе широко обсуждается проект новой школы. Вы сами как считаете: правильно ли её строить на краю города, неподалёку от озера Долгого?

– Повторю, что у нас не сокращается количество детей в городе. Строить маленькие школы — это абсурд. Современная школа должны быть большой и просторной. Но всё же самое главное — кто в ней будет работать. Когда в 1989 году открывали в Норильске физико–математический лицей, то директор Пётр Парфирьевич Семенов взял меня, молодого физика, только после института, в порядке эксперимента. Тогда в лицее был вообще молодой состав педагогов, средний возраст — 34–36 лет. Сейчас у нас учителя–предметники — в основном педагоги с большим стажем.

А расположение новой школы меня не смущает. Я учился в 6–й школе, эти места хорошо знаю. Когда построили 35–ю школу, то тоже переживали, что дети на Долгое станут бегать. Но если ученики будут плотно заняты в школе, то на озеро не побегут. Предусматривается также щитовое ограждение школы от водоёма. И парк у Долгого когда–нибудь состоится с охраной и видеонаблюдением. Говорят, что в том месте ветра... Так у нас ветра везде... И с транспортной развязкой проблему решат. Ведь очень важно, чтобы в городе строилось новое.

Желаем нашим школам успешного и здорового учебного года!

— В этом учебном году в 37 норильских школах будут обучаться 24 625 человек, в том числе 2800 первоклассников, — сообщил Андрей Колин.

Текст Ирина Серёжина
18 сентября в 13:00 420
Интервью
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