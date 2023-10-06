Школьникам из Потапово и Туруханска рассказали о семи чудесах Арктики

Среди участников 12-дневной эколого-просветительской экспедиции по Енисею – депутат норильского Горсовета Наталья Кармановская и её помощник Ирина Бакшеева, представляющие партию «Зелёные» и Норильское отделение Русского географического общества, общественные инспекторы по охране окружающей среды Росприроднадзора и экоактивисты.

Во время поездки команда эколого-просветительского центра «Ноосфера» Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского» (ЗГУ), возглавляемого Натальей Кармановской, провела серию арктических уроков для учащихся школы № 12 посёлка Потапово. Школьники поучаствовали в интерактиве «7 чудес Арктики», разработанном экоцентром «Заповедники» в партнёрстве с компанией «Норникель» и участниками «Комбината добра», узнали о ЗГУ и деятельности экоцентра, увидели работу по очистке водоёмов от мусора дайверами – участниками марафона «Понеслось!», а на берегу Енисея провели субботник, очистив прибрежную зону от мусора.

Помимо просветительской работы, одна из целей поездки – исследование состояния окружающей среды: экоактивисты провели забор проб почв, воды и воздуха. По словам Натальи Кармановской, оценка будет дана после лабораторных исследований: «Но уже сейчас можно сказать, что главной экологической проблемой в Потапово является использование угля для печного отопления, который делает воздух в посёлке едким и токсичным. В то же время не могу не отметить любовь жителей к своей родной земле – делается всё, чтобы сохранить то, что досталось в наследие от коренных народов, проживающих на этой территории».

Отметим, что участие в различных проектах позволяет развивать активную социальную позицию жителей красноярской Арктики, формировать у детей и молодёжи бережное отношение к хрупкой природе Таймыра, знакомить с укладом жизни лесных энцев, проживающих в посёлке Потапово – это единственное место в России, где можно с ними встретиться.

С целью возрождения энецкого языка в посёлке на базе школы в феврале 2012 года открылось первое на Таймыре языковое гнездо «Каяку бинэ» – «Солнечный лучик». Хранитель гнезда – энка по национальности, прекрасно владеющая родным языком и знающая культуру своего народа Светлана Рослякова передаёт потаповским детям тайны мастерства и традиций энцев. А на грантовые средства был создан и выпущен энецкий букварь, презентация которого прошла с участием представителей языковых гнёзд Таймыра.

Помимо Потапово, норильские экоактивисты посетили Туруханск. В рамках реализации проекта «Енисейская благодать» конкурса малых грантов для северных территорий «Православная инициатива - 2023» состоялись встречи с воспитанниками воскресной школы Свято-Троицкого туруханского мужского монастыря, а также учащимися школы № 1. Для туруханских младших школьников провели интерактивный урок «7 чудес Арктики», а старшеклассникам рассказали об исследованиях экоцентра, работе экодайверов и новых образовательных программах Заполярного госуниверситета.

Для дальнейших исследований в лаборатории экоцентра «Ноосфера» в Туруханске также провели забор проб почв, воздуха и воды из рек Нижняя Тунгуска и Енисей.

«Поездка получилась насыщенной событиями и тёплой. Несмотря на погоду, жители Потапово и Туруханска в полной мере продемонстрировали знаменитое северное гостеприимство. Они выразили готовность участвовать в экологических и просветительских проектах, направленных на сохранение традиций и культуры коренных малочисленных народов. Так что, думаю, наше сотрудничество будет продолжаться. Хочу выразить признательность волонтёрам и организаторам «Комбината добра», благодаря которым мы приехали в Потапово и Туруханск не с пустыми руками: подарили детям книги, настольные игры, наборы для творчества и сладости. А руководству таймырского фонда «Красноярская Арктика» - за возможность нашего участия в этой экспедиции», - отметила Наталья Кармановская по завершении поездки.