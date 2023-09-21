Школьники 1-9-х классов могут проверить свои знания правил дорожного движения

Онлайн-состязание проводится четвёртый год подряд, уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде уже повысили почти 10,5 млн ребят.

Школьники в игровой форме смогут закрепить навыки безопасного поведения на дорогах и ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. Например, правильно оценить ситуацию на дороге как пешеход, велосипедист, пассажир, решить задачи по использованию средств индивидуальной мобильности и световозвращающих элементов.

Участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе «Учи.ру». Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях с участием родителей. Задания разбиты на 2 блока и соответствуют своей возрастной категории: для детей 1-5-х и 5-9-х классов. Всех участников ждут награды: дипломы, грамоты, сертификаты — в зависимости от результатов, а учителей — благодарственные письма.