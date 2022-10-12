Школьники 8-11-х классов могут бесплатно пройти обучение по программированию

В течение двух лет школьники научатся разным языкам программирования, освоят разработку сайтов и нейросетевых алгоритмов, графических интерфейсов.

На странице проекта представлен 41 курс от ведущих образовательных организаций в ИТ-сфере, среди которых онлайн-школа «Фоксфорд», университет «Синергия», Яндекс, Алгоритмика, Иннополис и другие.

Присоединиться к занятиям могут ребята, успешно прошедшие вступительное испытание. Обучение проходит в онлайн-формате. О наличии площадок для очного участия можно узнать через интерактивную карту, подготовленную организаторами. По итогам обучения участники получат сертификат.

Для подачи заявления необходимо:

– выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на портале госуслуг;

– по результатам проверки заявления в личный кабинет придёт ссылка на вступительное испытание (его необходимо пройти в течение пяти дней с момента получения);

– после подтверждения успешного прохождения испытания необходимо заключить договор с образовательной организацией от имени родителя или законного представителя на обучение за счёт государства.