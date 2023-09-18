МАУ ИЦ «Норильские новости»

Школьники из дудинской школы № 5 стали победителями краевого слёта юных инспекторов движения

Школьники из дудинской школы № 5 стали победителями краевого слёта юных инспекторов движения

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Школьники из дудинской школы № 5 стали победителями краевого слёта юных инспекторов движения

Слёт прошёл в Красноярском краевом Дворце пионеров. В нём приняли участие 240 школьников из 37 муниципалитетов края.

Школьники из дудинской школы № 5 стали победителями краевого слёта юных инспекторов движенияШкольники из дудинской школы № 5 стали победителями краевого слёта юных инспекторов движения

Ребятам предстояло выполнить как командные, так и индивидуальные задания: «Правила дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Основы дорожной безопасности», «Фигурное вождение велосипеда», «Автогородок», «ЮИД Проекториум», а также рассказать о деятельности своего отряда ЮИД в 2022-2023 учебном году и представить видеоролик-интервью, посвящённый 50-летию создания отрядов юных инспекторов движения России.

Среди победителей в средней и старшей возрастных группах конкурса «АГИТ-ЮИД» стала команда дудинской школы № 5 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Победители и призёры краевых конкурсов «Безопасное колесо» и «Знатоки дорожных правил» примут участие во всероссийских конкурсах «Безопасное колесо» и «Дороги без опасности» в 2024 году.

Фото участников поездки
18 сентября в 12:20 250
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