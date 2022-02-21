Школьники из Норильска и Дудинки стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию

В олимпиаде приняли участие ученики 9–11–х классов. Состязания состояли из двух этапов: первый включал аналитические и творческие задания, второй — задачи по обществоведческим дисциплинам.

По результатам обоих туров среди учащихся 9–х классов победителями стали Софья Путинцева, ученица Красноярской Мариинской женской гимназии, и Георгий Леонтьев, учащийся средней школы № 101 города Железногорска. Призёры — Василий Месяцев, учащийся норильского лицея № 3, Яна Навныка и Дарья Шестакова (Шарыпово), Александр Шефер (Заозерный).

Среди учащихся 10–х классов победила ученица гимназии № 1 города Канска Анастасия Плехова. В числе призёров красноярцы Андрей Белов, Сергей Денисьев, Анна Пономаренко, Семен Борисенко, Полина Столбова (Лесосибирск), Мария Панкова (Северо–Енисейский район) и Ариана Заднепровская, учащаяся средней школы № 4 в Дудинке.

Среди 11–классников победителем стала Анна Хоречко, ученица Школы космонавтики. Призёры — Арсений Самусенко (Красноярск), Екатерина Варзегова и Леонид Березин (Курагинский район) и София Серенко (Минусинский район).