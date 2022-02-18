Школьники Красноярского края могут принять участие в V конкурсе-фестивале «Мои герои большой войны»

Ключевая задача конкурса — сохранение исторической памяти о поколении, прошедшем войну, содействие в изучении исторических фактов о Великой Отечественной войне и воспитание патриотов.

Организаторы мероприятия — Фонд Оксаны Фёдоровой, Музей Победы, Почта России, Российское движение школьников и Российская Государственная детская библиотека при содействии Российского союза ветеранов и движения «Бессмертный полк».

«Сегодня слово «война» звучит настолько часто, что порой стираются смысл и глубина трагедии, которую несут войны. Конкурс «Мои герои большой войны» даёт возможность современным детям глубже изучить, понять и творчески осмыслить тему ежедневного героизма людей, которые воевали, работали в тылу, жили в те сложные годы и восстанавливали страну после долгожданной Победы», — отмечает президент фонда, телеведущая Оксана Фёдорова.

Конкурс проводится по четырём номинациям: «Рисунок» и «Поэзия» — индивидуальные работы, «Видеоролик/Видеорепортаж» и «Вокал» — индивидуальные и коллективные работы.

В качестве творческой основы участники в возрасте от шести до 18 лет могут выбрать историю своей семьи, края или посвятить свою работу героям, именами которых названы улицы, посёлки, музеи и корабли.

Работы победителей в номинации «Рисунок» по сложившейся доброй традиции станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые Почта России выпустит лимитированным тиражом и представит на церемонии награждения победителей, а также доставит ветеранам Великой Отечественной войны.

Принимаются работы с 22 февраля по 25 марта на сайте www.detigeroi.ru. Список победителей будет объявлен 11 апреля, торжественная церемония награждения запланирована на 23 апреля.

Работы всех участников в номинации «Рисунок» будут размещены на сайте Музея Победы. Онлайн-голосование решит, кому достанутся спецпризы.