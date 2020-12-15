МАУ ИЦ «Норильские новости»

Школьники начали получать продуктовые наборы

Школьники начали получать продуктовые наборы

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Школьники начали получать продуктовые наборы

Согласно постановлению правительства Красноярского края, льготные категории школьников с 5 по 11-й класс получат продуктовые наборы за период дистанционного обучения.

Школьники начали получать продуктовые наборыШкольники начали получать продуктовые наборыШкольники начали получать продуктовые наборыШкольники начали получать продуктовые наборыШкольники начали получать продуктовые наборыШкольники начали получать продуктовые наборыШкольники начали получать продуктовые наборы

В этом году такие наборы уже выдавались школьникам в апреле, когда в период пандемии они обучались дистанционно. В ноябре и декабре учащиеся, кто имеет право на бесплатное горячее питание, получили аналогичные проднаборы.

- Продуктовый набор сформирован из расчёта 93,78 рубля за учебный день. Следовательно в ноябре учащиеся 5-11-х классов получат наборы из расчёта 18 учебных дней, а в декабре 5-8 и 10-е классы из расчёта – 26 учебных дней, - пояснила специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования Татьяна Черногор.

В апреле наборы составлялись по аналогичной схеме. Состав проднабора у всех учеников одинаковый - крупы, масло подсолнечное, сахар, чай, консервы мясные и рыбные, молоко, сок, вафли/печенье и другое. Разница только в количестве, которое зависит от учебных дней в месяце.

- В фасовке наборов приняли участие 41 человек, среди них представители общеобразовательных учреждений, педагоги, младший обслуживающий персонал. На фасовку потребовалось три дня. И уже в субботу началась их раздача, которая продлится до 15 декабря, - рассказала Татьяна Черногор.

Всего норильским школьникам будет выдано 917 наборов - 169 детей из малообеспеченных семей, 280 детей из многодетных семей, 139 детей одиноких родителей, 42 ребёнка из семей, находящихся в социально опасном положении, 287 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Выдача наборов проходит с соблюдением всех противоэпидемиологических требований – родители приходят строго в назначенное внеучебное время с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
15 декабря в 11:20 670
Продуктовые наборыШкольникиДистанционное обучение
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