Школьники начали получать продуктовые наборы

В этом году такие наборы уже выдавались школьникам в апреле, когда в период пандемии они обучались дистанционно. В ноябре и декабре учащиеся, кто имеет право на бесплатное горячее питание, получили аналогичные проднаборы.

- Продуктовый набор сформирован из расчёта 93,78 рубля за учебный день. Следовательно в ноябре учащиеся 5-11-х классов получат наборы из расчёта 18 учебных дней, а в декабре 5-8 и 10-е классы из расчёта – 26 учебных дней, - пояснила специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования Татьяна Черногор.

В апреле наборы составлялись по аналогичной схеме. Состав проднабора у всех учеников одинаковый - крупы, масло подсолнечное, сахар, чай, консервы мясные и рыбные, молоко, сок, вафли/печенье и другое. Разница только в количестве, которое зависит от учебных дней в месяце.

- В фасовке наборов приняли участие 41 человек, среди них представители общеобразовательных учреждений, педагоги, младший обслуживающий персонал. На фасовку потребовалось три дня. И уже в субботу началась их раздача, которая продлится до 15 декабря, - рассказала Татьяна Черногор.

Всего норильским школьникам будет выдано 917 наборов - 169 детей из малообеспеченных семей, 280 детей из многодетных семей, 139 детей одиноких родителей, 42 ребёнка из семей, находящихся в социально опасном положении, 287 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Выдача наборов проходит с соблюдением всех противоэпидемиологических требований – родители приходят строго в назначенное внеучебное время с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.