Школьники Норильска могут принять участие в онлайн-квесте о заповедных территориях края

Мероприятие будет проходить в онлайн-режиме 17 февраля. Квест будет состоять из пяти блоков: категории ООПТ, животный мир Красноярья, легенды и факты о региональных флоре и фауне, памятники природы Красноярского края и региональная Красная книга.

Организатором веб-квеста «Заповедными тропами» выступили краевая дирекция по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) и Красноярская детская библиотека им. Н. Островского.

Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте Красноярской детской библиотеки им. Островского http://ostrovlib.ru/, где и будет проходить сам квест. Далее участникам откроется раздел «Блок заданий веб-квеста», который станет доступным 17 февраля в 14.00 по местному времени. На прохождение заданий у участников будет один час.

В команде должно быть не более пяти человек, глава команды — классный руководитель, учитель или школьный библиотекарь. Заявки на участие в состязании принимаются до 15 февраля 2021 года. Телефон для справок 8(391) 227-03-70 (с 10.00 до 18.00 в рабочие дни).

Все участники получат электронные сертификаты. А победители будут отмечены ценными призами и дипломами.