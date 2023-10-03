Школьники Норильска обучились навыкам самообороны

Общественник провёл занятия с учащимися 10-го класса на темы «Конфликт на улице с агрессивными и неадекватными людьми (пьяные, наркоманы и т. д.)» и «Психология нападающего и что делать, если на вас напали и спровоцировали конфликт». Иван Чикуров рассказал, как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой преступления, а главное – куда обращаться в различных жизненных ситуациях.

После беседы и теоретической части Иван Александрович продемонстрировал школьникам способы ухода от ножевого удара, освобождения от захватов и броски.

Школьники в свою очередь после занятия пришли к выводу, что не только юридическая грамотность, но и хорошая физическая подготовка являются необходимыми качествами будущего полицейского.