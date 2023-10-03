МАУ ИЦ «Норильские новости»

Школьники Норильска обучились навыкам самообороны

Школьники Норильска обучились навыкам самообороны

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Школьники Норильска обучились навыкам самообороны

Уроки ребятам провёл руководитель рабочей группы комиссии по патриотическому воспитанию Общественного совета при местном ОМВД Иван Чикуров.

Школьники Норильска обучились навыкам самообороныШкольники Норильска обучились навыкам самообороны

Общественник провёл занятия с учащимися 10-го класса на темы «Конфликт на улице с агрессивными и неадекватными людьми (пьяные, наркоманы и т. д.)» и «Психология нападающего и что делать, если на вас напали и спровоцировали конфликт». Иван Чикуров рассказал, как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой преступления, а главное – куда обращаться в различных жизненных ситуациях.

После беседы и теоретической части Иван Александрович продемонстрировал школьникам способы ухода от ножевого удара, освобождения от захватов и броски.

Школьники в свою очередь после занятия пришли к выводу, что не только юридическая грамотность, но и хорошая физическая подготовка являются необходимыми качествами будущего полицейского.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
3 октября в 15:04 520
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