Школьники Норильска приняли участие в форуме «Поколение будущего»

В рамках мероприятий школьники изучают актуальные профессии, презентуют специальности своего региона, учатся строить карту индивидуального развития для получения желаемой профессии. Каждый в итоге создаст план по приближению к карьерной цели.

Параллельно участие в форуме примут и сотрудники Молодёжных центров. Для них отдельно будут проводиться лекции о профориентационной работе со школьниками и актуальных для городов профессиях, а также мастер-классы по общению с подростками о построении карьеры.

«Форумы «Поколение будущего» — это часть постфорумного сопровождения участников проекта ТИМ «Юниор». Участие в таких событиях позволяет молодёжи спроектировать «Юниор» следующего года, сформировать собственную карьерную траекторию и развить компетенции. В 2023 году выездные форумы проходят на субсидию Росмолодёжи, полученной благодаря победе в конкурсе «Регион для молодых». После «Поколения будущего» мы встретимся с ребятами на форуме амбассадоров молодёжной политики, а следующим летом — вновь на «Юниоре»», — сообщил Виктор Коломиец, руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Более подробно ознакомиться с мероприятиями можно в официальном сообществе проекта ТИМ «Юниор» «ВКонтакте».