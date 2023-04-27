Школьники Норильска рассказали, чего им не хватает в родном городе

Они считают, что именно в «живом» диалоге школьники могут рассказать, что бы они хотели видеть в Норильске. Основными «болевыми точками» школьники назвали сферы спорта, образования, культуры и досуга: несмотря на то что в нашем городе эти отрасли достаточно развиты, молодёжи хочется разнообразить свой отдых и не платить при этом больших денег – карманных расходов ребятам не всегда хватает.

Особенно актуальной школьники назвали отрасль образования. Они уверены, что с открытием в Заполярном госуниверситете таких факультетов, как медицинский и педагогический, отток молодёжи после окончания 11-го класса станет намного меньше. Этот вопрос молодые парламентарии намерены проработать с руководством вуза, поскольку он звучал на встречах в пяти школах, которые посетили молодые парламентарии.

Для более конструктивной работы со школьниками за каждым образовательным учреждением закрепляется куратор от Молодёжного парламента, к которому учащиеся могут напрямую обращаться со своими идеями и предложениями. Пока кураторов трое – Даниэль Дементьев, Балахалум Казиева и Алексей Фех. Именно им предстоит систематизировать все запросы школьников и выработать конкретные предложения по их воплощению в жизнь.

«В этой работе со школьниками мы хотим, во-первых, получить от молодёжи конкретные запрос, чего же, по их мнению, не хватает городу, а во-вторых, наладить коммуникацию. Молодёжный парламент является голосом молодых людей во власти. Именно поэтому мы и собираем классы, которые являются своего рода фокус-группами. Меня очень радует позитивный отклик школьников. Ребята активно подключаются к беседе и рассказывают нам своё видение жизни в городе. Это очень поможет нам в дальнейшей работе. Я, в свою очередь, как депутат городского Совета, могу донести все эти идеи молодёжи до своих коллег и помочь их реализовать», - рассказывает председатель Молодёжного парламента Норильска Денис Каминский.

По завершению «школьного турне» и проведения встреч будет сформирован перечень тех проблем и вопросов, которые в большей степени волнуют молодёжь Норильска, и предложены механизмы их решения. Итоги встреч со школьниками молодые парламентарии обсудят на очередном собрании.