Школьников и студентов Норильска обучат популярным языкам программирования

Подать заявку на обучение могут школьники 8-11-х классов, а также студенты колледжей. На курсах ребята изучают популярные языки программирования: Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие. Занятия проводят ведущие образовательные организации и ИТ-компании: Яндекс, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университет Иннополис, МФТИ.

Обучение состоит из четырёх модулей и 144 академических часов. Лекции будут проходить как в онлайн-, так и офлайн-формате. Узнать о классах для очных занятий в населённых пунктах края можно на интерактивной карте портала «Госуслуги».

Записаться можно только на один курс. Для этого на сайте нужно выбрать формат и курс обучения. Заявление может подать школьник или студент колледжа, его родитель или законный представитель, у которого есть подтверждённая запись на портале «Госуслуги». К заявлению рекомендуется прикрепить фото или сканы документов, это упростит обработку данных. Если документы не пройдут автоматическую проверку в ведомствах, оператор проверит их вручную.

Для определения уровня подготовки необходимо пройти единое вступительное испытание. Ссылка на задание придёт в личный кабинет заявителя, его нужно выполнить в течение 10 рабочих дней. После успешной сдачи теста заключается договор с образовательной организацией на бесплатное обучение. После этого вам сообщат дату начала обучения и расписание занятий. Вся информация поступит на электронную почту.