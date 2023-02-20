Школьников Красноярья приглашают стать участниками Всероссийского проекта «Университетские смены»

22 победителя смогут в конце марта попробовать себя в роли студента в одном из педагогических вузов Сибири. Организаторы подготовили для участников множество спортивных мероприятий, обзорных экскурсий с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров и многое другое.

«Проект «Университетские смены» поможет школьникам почувствовать, каково это быть студентом. Знакомство с вузом со школьной скамьи и в формате интенсива положительно скажется на уверенном выборе в будущем. Весенние каникулы с пользой, путешествие в другой регион, знакомство с новыми друзьями и яркая студенческая программа – всё это ожидает тех, кто пройдёт отбор», – отметил председатель красноярского регионального отделения «Движения Первых» Евгений Свиридов.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать портфолио своих ярких достижений, подготовить эссе на тему «Моя траектория успеха», снять видеоролик, который раскроет миссию движения, и разместить его на личной странице в социальных сетях с хештегами: #РДДМ #ДвижениеПервых #СменыДвижения. Заполнить заявку с прикреплённым портфолио, эссе и ссылкой на свой видеоролик нужно до 26 февраля на сайте будьвдвижении.рф. Здесь же до 10 марта будут опубликованы итоги конкурса. Информация будет доступна также в группе ВКонтакте «Смены РДДМ «Движение Первых».

С подробным описанием конкурса можно ознакомиться на сайте движения по ссылке: https://будьвдвижении.рф/projects/28.

В Красноярском крае к «Движению Первых» уже присоединились более четырёх тысяч ребят. В рамках нацпроекта «Образование» более 140 первичных отделений созданы в крае и продолжат открываться на базе школ, техникумов и вузов.