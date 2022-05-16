Школьников Норильска приглашают на конкурс «Дети одной реки»

Основная цель конкурса — изучение истории народов, населяющих берега Енисея, а также предоставление возможности школьникам показать своё отношение к месту проживания.

Участникам необходимо на выбор написать сочинение, стихотворение, сделать фотографию или рисунок. Темы: «Народности», «Природа», «Архитектура», «Истории Енисейской губернии». Загрузить работы на сайт рдш.рф можно до 1 августа.

Победители конкурса получат дипломы и памятные подарки.

Организаторы — Российское движение школьников Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва при поддержке краевого Дворца молодёжи.

Отметим, за пять лет участие в конкурсе приняли свыше 3500 ребят.