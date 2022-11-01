Школьников Норильска приглашают проверить свои знания Правил дорожного движения

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 1 по 20 ноября школьники 1-9-х классов могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги».

Главная цель мероприятия - повышения осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения. Интерактивные задания позволят проверить знания ПДД и понимание учениками младшей и средней школы корректного и безопасного поведения в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства и водителя велосипеда. Выполнение заданий и пояснения в случае допущенных ошибок позволят закрепить ПДД.

Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру Сертификаты с результатами участники смогут получить на следующий день в личном кабинете.