Школьников приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Арктические сезоны»

Участники творческого состязания - ученики 1-7-х классов. Конкурсные работы должны быть выполнены на бумаге, картоне или холсте формата А3. Рисунок может быть выполнен акварелью, гуашью, мелками, маслом, пастелью, цветными карандашами, фломастерами и другими способами. Главными героями должны стать арктические животные и всё, что их окружает.

Приём работ продлится до 13 мая. Ребята из Норильска и Дудинки могут принести свои работы по пятницам с 16.00 до 18.00 в просветительский центр «Белый мишка» по адресу: ул. Советская, 9, каб. 1-299. Иногородние ребята – направить рисунки по электронной почте gudkova@porarctic.ru с пометкой «На конкурс «Арктические сезоны»». Телефон для справок 8 (3919) 38-37-36.

Имена победителей станут известны 22 мая, когда начинается полярный день.