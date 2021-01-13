Школьное питание подорожало на 3,6%

Стоимость завтраков для 1–4-х классов увеличится на 3,67 руб., для 5–11-х классов на 5,79 руб. Обеды для младших школьников подорожали на 4,83 руб., для школьников среднего и старшего возрастов — на 6,36 руб. Полдники для всех стали дороже на 1,79 руб.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в России введён новый порядок питания детей в школах. За счёт средств бюджетов всех уровней горячим питанием обеспечиваются все ученики начальных классов, а также все дети льготных категорий. Если ребёнок учится в первую смену, то ему бесплатно предоставляется горячий завтрак, если во вторую — обед.

За питание учеников 5–11-х классов, не относящихся к льготным категориям, платят родители. При этом муниципалитет доплачивает 21% от общей стоимости. Такая мера предусмотрена в единичных регионах России.

Если сравнивать цифры с прошлым годом, то при увеличении стоимости питания и предоставлении учащемуся 1-4-го класса бесплатного горячего питания, из расчёта завтрак + обед + полдник, родитель будет экономить:

в день — 74,46 руб.;

в неделю — 446,76 руб.;

в месяц — 1 563,66 руб.;

в год — 14 296,32 руб.

Для родителей учащихся второй смены экономия составит:

в день — 107,91 руб.;

в неделю — 647,46 руб.;

в месяц — 2 266,11 руб.;

в год — 20 718,72 руб.

Для родителей учащихся 5-11-х классов:

в день — 12,22 руб.;

в неделю — 73,32 руб.;

в месяц — 256,62 руб.;

в год — 2 346,24 руб.

На сегодняшний день в норильских школах обучаются 24 217 детей, из которых 10 335 — ученики 1–4-х классов. Из них стабильно 84,6% приобретают горячее питание.