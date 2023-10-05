Школьные годы волшебные

Так, Сергей Сизоненко рассказал об Анне Нинеловне Супруновой, учителе русского языка и литературы ТМК «Дудинская школа № 3»: «У каждого человека есть свои учителя, которые приходят в его жизнь преподать какой-то урок и научить чему-то очень важному. И от человека зависит, как он воспримет этот урок или знания, которые ему даны. Именно этим учителям, педагогам с большой буквы, я хочу сказать огромное спасибо за то, что они помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня».

Людмила Магомедова вспомнила своих первых учителей в ангарской школе – Нину Ивановну и Анну Павловну: «Мы очень любили своих учителей. Они для нас были авторитетом и центром вселенной. В каждом человечке они видели личность и старались раскрыть талант. Благодаря своим педагогам я стала учителем математики».

Ирина Субочева поделилась тёплыми воспоминаниями о своём первом учителе Альбине Александровне, об учителе математики Людмиле Семёновне, которая была авторитетом для учеников и использовала передовые технологии в преподавании.

«Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, как мне повезло, что в моей жизни были такие УЧИТЕЛЯ. Я люблю школу как особый мир, горжусь профессией, считаю, что те, кто выбрал миссию работать с детьми – одни из самых важных людей в жизни каждого человека», - сказала депутат.