Школьные хлопоты

– Андрей Геннадьевич, трагедия в Казани показала, что вопрос безопасности в российских школах до конца не решён...

– В новом учебном году мы продолжим модернизировать систему видеонаблюдения. Дополнительно будут установлены камеры на фасадах норильских школ. Также сейчас ведутся переговоры с Росгвардией о возможности охраны школ её бойцами. Детские дошкольные учреждения планируется оснастить домофонами, что не позволит посторонним попасть в здание. Так что вопрос безопасности сегодня — один из первостепенных.

– Как у норильских школьников обстоят дела с дисциплиной? Не стали ли они хуже учиться, проведя из–за ковида много времени дома, будучи предоставленными самим себе?

– Когда дети после пандемии вернулись в школу, вопрос дисциплины стоял очень остро. Ребята опаздывали, отвлекались на общение друг с другом, им не хватало времени на выполнение заданий. Учителя к этому отнеслись с пониманием. И дети быстро адаптировались.

Если говорить об успеваемости в целом, то, как ни странно, по сравнению с доковидным годом, она улучшилась. Но вместе с тем результаты, которые наши дети показывают в рамках краевых и общероссийских проверочных работ, вызывают тревогу. Хотя такое несоответствие вполне объяснимо. Дело в том, что дети за месяцы пандемии привыкли к дистанционному обучению, и переход на очный формат — выполнение работ под контролем преподавателя, невозможность использования дополнительных источников информации — даётся непросто. Надеюсь, что в следующем году всё выровняется.

– Сохранятся ли в новом учебном году разделение потоков учащихся на входе, обучение в отдельных кабинетах, измерение температуры?

– Да. Эти меры введены до 31 декабря 2021–го. Решение принято на федеральном уровне. Если не будет никаких нововведений, то и после каникул учебный процесс будет организован в соответствии с требованиями этого года.

– Нет худа без добра: ковид заставил школы освоить современные технологии. Будут ли навыки проведения онлайн–уроков использоваться в будущем?

– Ещё до пандемии на базе школы № 13 мы открыли центр дистанционного обучения. Его задача — работать с детьми, которые длительное время находятся на лечении в больнице. Сегодня все педагоги, даже те, которые не хотели использовать гаджеты для обучения, были вынуждены научиться вести занятия онлайн, и в дальнейшем этот опыт, конечно, пригодится. К сожалению, случается, в каком–то отдельно взятом классе вводится карантин, и это может быть связано не только с коронавирусной инфекцией. Опять же у нас часто объявляют актировки. А теперь учебный процесс можно ни на день не прерывать — имея опыт дистанционной работы, любой учитель сможет провести урок в этом формате, если потребуется.

– Планируется ли централизованная закупка компьютеров для школ?

– Образовательные учреждения ежегодно самостоятельно приобретают компьютерную технику. И в последнее время предпочтение отдаётся планшетам и ноутбукам, нежели стационарным компьютерам. Это как раз связано с возможностью передать ученику мобильное устройство во временное пользование при необходимости. Сколько и чего именно будет закуплено, зависит от потребностей конкретной школы. Например, школа № 6 обзавелась VR–оборудованием, которое позволяет разрабатывать и писать программы.

– Лето — пора ремонтов. Что запланировано? Изменится ли финансирование в сравнении с прошлым годом?

– Финансирование из года в год примерно одинаковое. И средства выделяются большие. Например, на капитальные ремонты направлено 73 миллиона рублей. Будет проведена отделка фасадов зданий школ № 20 и 32, второго корпуса гимназии № 5. Кроме того, здесь будут заменены системы электро– и теплообеспечения. Также традиционно каждое учебное заведение проводит косметический ремонт самостоятельно, и 20 миллионов рублей запланировано выделить на приобретение стройматериалов.

– Как обстоят дела с приглашением в Норильск учителей с материка?

– В этом направлении ведётся активная работа. В этом учебном году в Норильск по муниципальной программе прибыли 14 педагогов. В новом учебном году запланировано пригласить 19 специалистов — учителей истории, математики, иностранного языка. Также ждём двух воспитателей в дошкольные учреждения.

– Периодически родители выказывают недовольство школьным питанием...

– Услуги по обеспечению школьников питанием нам предоставляет «ПроСервисТаймыр». Меню едино для всех школ и оно должно публиковаться на сайте каждого учебного учреждения ежедневно, чтобы родители знали, чем питается их ребёнок. Что касается претензий — как говорится, на вкус и цвет товарищей нет... В некоторых крупных общеобразовательных учреждениях на материке дети питаются по системе «шведский стол», может, и мы когда–нибудь к этому придём. Ну и конечно, многое зависит от того, какие повара работают на кухне в той или иной школе, насколько ответственно они подходят к своей работе, вкладывают ли душу. Работаем и над этим.

– Что в новом учебном году будет с интернатом?

– Интернат с 1 сентября перестаёт функционировать как самостоятельное образовательное учреждение. Филиал для детей, которые нуждаются в круглосуточном пребывании в учреждении, открывается на базе школы № 29. Там ребята будут учиться, а жить они продолжат в спальном корпусе интерната № 2, там же для них работают кружки и студии. В учебном корпусе интерната планируется разместить гимназию № 4, которая последние три года была «разбросана» по трём образовательным учреждениям.

– Какие перспективы у четвёртой гимназии?

– Благодаря приезду в Норильск депутата Законодательного собрания Людмилы Магомедовой, встрече с главой города Дмитрием Карасевым вопрос о реконструкции здания гимназии № 4 сдвинулся с мёртвой точки. На сегодняшний день дано задание определить площадь земельного участка, необходимую для реконструкции/строительства школы на 1100 мест. То есть в реконструированную гимназию смогут прийти больше учеников.

– Какие ещё образовательные учреждения будут построены в Норильске?

– Скажу о том, что включено в Комплексный план развития города до 2035 года, и у нас есть понимание, что должно в итоге получиться. В Оганере появится школа будущего — она будет нацелена в первую очередь на образование детей, которые планируют поступать в технический вуз, потому что промышленность Норильска нуждается в квалифицированных специалистах. А спортивный зал этой новой школы должен быть таким вместительным и современным, чтобы он мог использоваться как спортивное сооружение для всего района. Также в Оганере планируется строительство нового детского сада. В Кайеркане будет реконструировано здание действующего дошкольного учреждения.