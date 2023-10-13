Ученики «Школы краеведа — 2023» приступили к написанию дипломных работ

Седьмой набор «Школы краеведа» принял 200 человек. Весной слушатели прошли курс лекций по общей истории Норильска; в межсезонье отправились в архивы, где учились работать с документами и фондами библиотек; летом выходили на полевой сезон, чтобы на месте выстроить версии происходившего ранее, найти артефакты и попытаться ощутить локальную историю. Всё это время начинающие краеведы обдумывали темы своих дипломных работ, а некоторые, как рассказывают создатели проекта, и в школу–то пришли учиться, чтобы найти ответ на тот или иной вопрос. Заявки на написание дипломных работ подали 21 человек, а на защиту выдвинули 23 проекта. Впервые за семилетнюю историю «Школы краеведа» двое её учеников решили работать над двумя темами одновременно.

«Все эти люди не бездельники, а серьёзные, работающие на производстве, норильчане. Одна из них — мама двоих малолетних детей, — с гордостью делится Станислав Стрючков, руководитель «Школы краеведа». — Каждый год, когда мы выходим на дипломы, удивляемся, что наши люди сами проявляют инициативу. Мы никого специально не зовём, не тащим за уши, не заставляем. Некоторых даже отговариваем: «Подготовься лучше, может, попробуешь на следующий год». Но желание разобраться самостоятельно в тех или иных вопросах у наших учеников всё же перевешивает. Поэтому сейчас проходят семинары, на которых дипломники уточняют все нюансы, определяют график посещения архивов и получают индивидуальные консультации. После защиты дипломов создаётся особая группа людей, из которых готовят профессиональных экскурсоводов и публицистов. Статьи печатаются в наших журналах, газете или в специальных брошюрах. Так, ежегодно мы даём Норильску двух новых экскурсоводов и двух новых публицистов. Кстати, корреспондент газеты «Заполярная Правда» Евгений Стренадко, прошедший у нас обучение, овладел и тем и другим ремеслом.

Что любопытно, в этом году ученики «Школы краеведа» подняли ряд новых тем, которые ранее не использовались в дипломных работах: «История посёлка Средний и реки Наледной», «Серная программа», «Тайны Затона (Через)», «Особенности кухни аборигенов: хлеб из ягеля», «Майнинговая ферма BitCluster», «История норильских кладбищ» и другие. На подготовку материалов у учеников «Школы краеведа» будет порядка пяти месяцев. Защита дипломов состоится весной 2024 года. Это общегородское мероприятие, по сути, два воскресенья подряд будут проходить конференции, на которых горожане представят свои темы, поделятся новыми фактами и артефактами. Так что людей, интересующихся нашей локальной историей, ждут новые открытия».