Школы Норильска почти на 100% готовы к новому учебному году

Норильские школы практически готовы к началу учебного года. Однако не все образовательные учреждения 1 сентября распахнут свои двери для учеников. При выполнении текущего ремонта в гимназии № 11 случился форс-мажор. Из-за недобросовестности подрядчика была сорвана замена системы теплоснабжения. Гимназии пришлось заключать новый договор, а к ремонту подрядчик сможет приступить только в сентябре.

«Но это не значит, что начало учёбы для гимназистов будет отложено. Они традиционно сядут за парты 1 сентября, но только в соседних школах - № 40 и № 32. Конечно, это означает некоторые неудобства, но надеемся, что ремонт закончится быстро», - пояснил Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

В остальных учебных заведениях всё идёт по графику. Несмотря на то что десять образовательных учреждений были задействованы до середины июля как пункты проведения ОГЭ и ЕГЭ, а ещё десять, в качестве базы для городских оздоровительных лагерей, комиссия оценила их готовность на высоком уровне.

«В этом году из городского бюджета на выполнение капитального и текущего ремонта в школах было выделено 157 млн рублей. На эти средства заменили системы вентиляции и теплоснабжения, произведён ремонт кровель и крылец, покрашены фасады, заменены оконные блоки и так далее. Кроме того, почти 38 млн рублей образовательные учреждения потратили на приобретение необходимых строительных материалов. Краевое министерство образования также выделило 39 млн рублей на покупку учебников, часть их уже поступила в Норильск. Город также выделил порядка 14 млн рублей на приобретение торгово-технологического оборудования для столовых, - сообщил Андрей Колин.

В этом году приёмка школ проходила по новым правилам - в ней участвовала служба пожарного надзора. Теперь она, как и Роспотребнадзор, может проводить проверки согласно составленному графику.

Добавим, что особый упор сделан на антитеррористическую защищённость. Во всех учебных заведениях увеличено количество камер наблюдения и установлены новые регистраторы, что позволило увеличить срок хранения информации до месяца. Заключены договора на частную охрану и на быстрое реагирование со стороны Росгвардии. Кроме того, все школы оснащены надёжными средствами пожаротушения.

«Учебный год начнётся в очном формате, - подчеркнул Андрей Колин. - Но у нас продолжают действовать санитарные нормы: разделение потоков при входе, термометрия и кабинетная система - с разделением по времени звонков с урока, приёма пищи и так далее. Эти требования будут действовать до 1 января 2022 года».