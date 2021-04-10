МАУ ИЦ «Норильские новости»

Шторм, который в радость

Шторм, который в радость

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Шторм, который в радость

«Заполярка» совместно с управлением административной практики администрации Норильска продолжает рассказ о работе городских некоммерческих организаций. Сегодня мы расскажем о тех, кто не представляет жизни без экстремальных видов спорта, — Региональной спортивной общественной организации «Шторм», объединившей представителей многих молодёжных спортивных направлений.

Норильское сообщество любителей экстремальных видов спортаДля одних велосипед – транспортное средство, для других – акробатический снарядСкейт–парк «Шторм» – единственное место, где можно покататься на роликах зимойПроект «Лыжи мечты». Смена обстановки должна пойти ребятишкам на пользу

Не было бы счастья, да несчастье помогло

От идеи до воплощения Региональная спортивная организация «Шторм» проделала путь длиной в четыре года, вспоминает её директор Андрей Герасимов. Всё началось с идеи, прочно засевшей в его голове с момента крушения летательного аппарата на просторах норильской тундры.

– В 2009–м я разбился на параплане. Влетел со всего размаха в скалы, а потом с высоты 30 метров упал вниз. Дело было летом, так что было больно. Пока лежал в оганерской больнице, было время подумать «о вечном». Вот тогда–то и пришла в голову мысль создать некоммерческую организацию спортсменов–экстремалов Норильска и собрать всех под одни знамёна. Название «Шторм» тоже пришло в голову, пока был на лечении, как–то сразу понравилось слово. Вот после выписки всё и началось. Только первые несколько лет мы не регистрировали НКО, незачем было. Просто собирались компаниями по интересам. В таком формате мы существовали до 2011 года. Были и совместные проекты, и фестивали, и соревнования — всё под эгидой «Шторма», а самого НКО ещё не было, — рассказывает Андрей Герасимов.

Что такое не везёт и как с ним бороться

История появления собственного постоянного дома у этой организации не самая простая. В 2011 году, Андрей сотоварищи решили обзавестись собственным скейт–парком. Собрали деньги. Построили. За свой счёт делали и ремонт в помещении, и сами фигуры для трюков. Но счастье было недолгим. Оказалось, что мечтать о собственной спортивной площадке и её содержать — две совершенно разные вещи.

– Было здорово, но всё это сильно било по карману, особенно аренда самого помещения — 50 тысяч рублей в месяц, плюс 15 тысяч рублей — за коммуналку, — делится директор НКО. — У нас скейт–парк платным был, но брали мы символические 100 рублей. Были и членские взносы, но в основном такими видами спорта увлекается молодёжь, что с них взять? В общем, платил из своего кармана большую часть суммы. И тут мне рассказали, что некоммерческая организация в Норильске может получить помещение на безвозмездной основе и не платить аренду – только коммунальные услуги. Организация у нас уже была, нужно было лишь всё официально оформить. И в 2013 году мы всё же зарегистрировались.

Стали искать помещение. Появился спонсор — предприниматель, который обещал помочь с капитальным ремонтом, рабочими и стройматериалами. А тут ещё и помещение подвернулось классное — огромное здание. Думал, наконец–то, удача развернулась к нам лицом. И... Зря. Здание нам на словах пообещали, мы обрадовались, вывезли оттуда мусор. И вдруг нам объявили, что помещение уходит в коммерческий найм. А с предыдущим мы уже распрощались. В результате три года мы были бездомными. У меня, если честно, после этой истории руки опустились. Думал вообще завязать с такими масштабными проектами.

Возможно, на этом история «Шторма» и закончилась бы, но здесь опять вмешалась судьба. Один предприниматель предложил Андрею совместный проект — построить скейт–парк в «Арене». Коммерсант платил, штормовец планировал и разрабатывал макет будущего парка. В итоге бизнес заработал и даже стал приносить прибыль, но птица счастья опять махнула хвостом перед носом мечтателя и исчезла в голубой дали.

– Парк проработал чуть больше года — сначала набирал обороты, но потом начал угасать, и коммерсант потерял интерес к проекту. Тут всё честно, ведь у него во главе угла — прибыль. Не окупается бизнес — значит, надо продавать. В результате он предложил мне и моему товарищу Алексею Яковлеву выкупить парк. Мы подумали и согласились. Залезли в долги и забрали оборудование в рассрочку. А потом нам повезло. Нашли огромный ангар с самой низкой арендной платой — бывшую теплицу недалеко от города. И только после этого у нас появилась возможность заниматься тем, для чего я и хотел создать НКО, — работать с детьми и на безвозмездной основе: продвигать спорт для малоимущих и для ребят с ограниченными возможностями, — рассказывает главный штормовец.

Благотворительный экстрим

С появлением собственного дома появилась возможность проводить бесплатные массовые спортивные мероприятия. Устраивали штормовцы и ночные исторические велотуры для всех желающих по знаковым местам города в сопровождении гидов. А в 2018 году спортивная организация начала плотно работать с благотворительным фондом «69 параллель».

– Именно после знакомства с представителями «69 параллели» мы с головой окунулись в действительно важное дело — работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Начинать было непросто, особенно в психологическом плане, — признаётся руководитель общественной организации. — Несмотря на то, что нас отправили на специальные курсы инструкторов для работы с детьми с ОВЗ. В такой работе необходимы определённый склад ума, устойчивая психика и подготовка. Сейчас, конечно, мы уже привыкли, и нам очень нравится с такими ребятишками общаться. Первое, чему стали обучать — катанию на роликах. Ошибочно думать, что это просто развлечение. Это невероятно адаптивный вид спорта, благодаря которому в мозгу возникает огромное количество новый нейронных связей, улучшаются и координация, и умение держать баланс, и даже мелкая моторика, а также память и аналитические способности. Я сам занимаюсь с несколькими ребятами и вижу, какой сильный прогресс дают такие занятия. Кроме того, мы постоянно приглашаем спортсменов с мастер–классами по разным видам уличного спорта – они и для обычных ребят занятия проводят, и для наших подопечных. Мы их даже на соревнования возили в Москву — участвовало более 100 детей из 45 городов, и наши очень достойно выступили: четвёртое, пятое и девятое места заняли, чуть–чуть не дотянули до призовых. Ну ничего, ещё завоюем.

Ещё один из заметных благотворительных проектов «Шторма» — ежегодная организация экстрим–трассы с фигурами для выполнения трюков для сноубордистов, проехаться по которой может любой желающий. Правда, в этом году она большую часть времени была недоступна, так как установили её на склоне горы Отдельной, где позднее сошла лавина.

Работают штормовцы не только с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с малоимущими, но и с воспитанниками детского дома. Всё прошлое лето для них проводились специальные групповые занятия и тренировки по катанию на роликах и досках для скейта. Кроме того, ребятишки могли бесплатно посещать скейт–парк и брать велосипеды напрокат для катания по городу. А для самых «рукастых» была возможность освоить азы веломеханики, проведя полное техобслуживание стального коня в специальной мастерской.

– Сейчас у нас стартовал новый проект «Лыжи мечты». Будем заниматься с теми же ребятами с ОВЗ, но теперь будем обучать катанию на лыжах, — делится планами Андрей Герасимов. — Первое занятие прошло буквально 5 апреля. Занятия должны были начаться раньше и проходить на горнолыжной базе, но из–за схода лавины территория пока недоступна. Поэтому запустили проект на лыжной базе «Оль–Гуль». Там небольшой склон есть, на нём и будем ребят учить. Но сначала надо, чтобы они к территории привыкли — знали, где переодеваться, где лыжи брать и так далее. Когда пообвыкнут, надеемся в район горнолыжной базы перебраться. А ещё обязательно прокатимся с нашими подопечными на горнолыжную базу в Дудинке, она идеальна для начинающих лыжников, да и смена обстановки пойдёт ребятам на пользу.

Текст Егор Тулновский
10 апреля в 14:40 280
Общее дело
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