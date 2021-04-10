Шторм, который в радость

Не было бы счастья, да несчастье помогло

От идеи до воплощения Региональная спортивная организация «Шторм» проделала путь длиной в четыре года, вспоминает её директор Андрей Герасимов. Всё началось с идеи, прочно засевшей в его голове с момента крушения летательного аппарата на просторах норильской тундры.

– В 2009–м я разбился на параплане. Влетел со всего размаха в скалы, а потом с высоты 30 метров упал вниз. Дело было летом, так что было больно. Пока лежал в оганерской больнице, было время подумать «о вечном». Вот тогда–то и пришла в голову мысль создать некоммерческую организацию спортсменов–экстремалов Норильска и собрать всех под одни знамёна. Название «Шторм» тоже пришло в голову, пока был на лечении, как–то сразу понравилось слово. Вот после выписки всё и началось. Только первые несколько лет мы не регистрировали НКО, незачем было. Просто собирались компаниями по интересам. В таком формате мы существовали до 2011 года. Были и совместные проекты, и фестивали, и соревнования — всё под эгидой «Шторма», а самого НКО ещё не было, — рассказывает Андрей Герасимов.

Что такое не везёт и как с ним бороться

История появления собственного постоянного дома у этой организации не самая простая. В 2011 году, Андрей сотоварищи решили обзавестись собственным скейт–парком. Собрали деньги. Построили. За свой счёт делали и ремонт в помещении, и сами фигуры для трюков. Но счастье было недолгим. Оказалось, что мечтать о собственной спортивной площадке и её содержать — две совершенно разные вещи.

– Было здорово, но всё это сильно било по карману, особенно аренда самого помещения — 50 тысяч рублей в месяц, плюс 15 тысяч рублей — за коммуналку, — делится директор НКО. — У нас скейт–парк платным был, но брали мы символические 100 рублей. Были и членские взносы, но в основном такими видами спорта увлекается молодёжь, что с них взять? В общем, платил из своего кармана большую часть суммы. И тут мне рассказали, что некоммерческая организация в Норильске может получить помещение на безвозмездной основе и не платить аренду – только коммунальные услуги. Организация у нас уже была, нужно было лишь всё официально оформить. И в 2013 году мы всё же зарегистрировались.

Стали искать помещение. Появился спонсор — предприниматель, который обещал помочь с капитальным ремонтом, рабочими и стройматериалами. А тут ещё и помещение подвернулось классное — огромное здание. Думал, наконец–то, удача развернулась к нам лицом. И... Зря. Здание нам на словах пообещали, мы обрадовались, вывезли оттуда мусор. И вдруг нам объявили, что помещение уходит в коммерческий найм. А с предыдущим мы уже распрощались. В результате три года мы были бездомными. У меня, если честно, после этой истории руки опустились. Думал вообще завязать с такими масштабными проектами.

Возможно, на этом история «Шторма» и закончилась бы, но здесь опять вмешалась судьба. Один предприниматель предложил Андрею совместный проект — построить скейт–парк в «Арене». Коммерсант платил, штормовец планировал и разрабатывал макет будущего парка. В итоге бизнес заработал и даже стал приносить прибыль, но птица счастья опять махнула хвостом перед носом мечтателя и исчезла в голубой дали.

– Парк проработал чуть больше года — сначала набирал обороты, но потом начал угасать, и коммерсант потерял интерес к проекту. Тут всё честно, ведь у него во главе угла — прибыль. Не окупается бизнес — значит, надо продавать. В результате он предложил мне и моему товарищу Алексею Яковлеву выкупить парк. Мы подумали и согласились. Залезли в долги и забрали оборудование в рассрочку. А потом нам повезло. Нашли огромный ангар с самой низкой арендной платой — бывшую теплицу недалеко от города. И только после этого у нас появилась возможность заниматься тем, для чего я и хотел создать НКО, — работать с детьми и на безвозмездной основе: продвигать спорт для малоимущих и для ребят с ограниченными возможностями, — рассказывает главный штормовец.

Благотворительный экстрим

С появлением собственного дома появилась возможность проводить бесплатные массовые спортивные мероприятия. Устраивали штормовцы и ночные исторические велотуры для всех желающих по знаковым местам города в сопровождении гидов. А в 2018 году спортивная организация начала плотно работать с благотворительным фондом «69 параллель».

– Именно после знакомства с представителями «69 параллели» мы с головой окунулись в действительно важное дело — работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Начинать было непросто, особенно в психологическом плане, — признаётся руководитель общественной организации. — Несмотря на то, что нас отправили на специальные курсы инструкторов для работы с детьми с ОВЗ. В такой работе необходимы определённый склад ума, устойчивая психика и подготовка. Сейчас, конечно, мы уже привыкли, и нам очень нравится с такими ребятишками общаться. Первое, чему стали обучать — катанию на роликах. Ошибочно думать, что это просто развлечение. Это невероятно адаптивный вид спорта, благодаря которому в мозгу возникает огромное количество новый нейронных связей, улучшаются и координация, и умение держать баланс, и даже мелкая моторика, а также память и аналитические способности. Я сам занимаюсь с несколькими ребятами и вижу, какой сильный прогресс дают такие занятия. Кроме того, мы постоянно приглашаем спортсменов с мастер–классами по разным видам уличного спорта – они и для обычных ребят занятия проводят, и для наших подопечных. Мы их даже на соревнования возили в Москву — участвовало более 100 детей из 45 городов, и наши очень достойно выступили: четвёртое, пятое и девятое места заняли, чуть–чуть не дотянули до призовых. Ну ничего, ещё завоюем.

Ещё один из заметных благотворительных проектов «Шторма» — ежегодная организация экстрим–трассы с фигурами для выполнения трюков для сноубордистов, проехаться по которой может любой желающий. Правда, в этом году она большую часть времени была недоступна, так как установили её на склоне горы Отдельной, где позднее сошла лавина.

Работают штормовцы не только с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с малоимущими, но и с воспитанниками детского дома. Всё прошлое лето для них проводились специальные групповые занятия и тренировки по катанию на роликах и досках для скейта. Кроме того, ребятишки могли бесплатно посещать скейт–парк и брать велосипеды напрокат для катания по городу. А для самых «рукастых» была возможность освоить азы веломеханики, проведя полное техобслуживание стального коня в специальной мастерской.

– Сейчас у нас стартовал новый проект «Лыжи мечты». Будем заниматься с теми же ребятами с ОВЗ, но теперь будем обучать катанию на лыжах, — делится планами Андрей Герасимов. — Первое занятие прошло буквально 5 апреля. Занятия должны были начаться раньше и проходить на горнолыжной базе, но из–за схода лавины территория пока недоступна. Поэтому запустили проект на лыжной базе «Оль–Гуль». Там небольшой склон есть, на нём и будем ребят учить. Но сначала надо, чтобы они к территории привыкли — знали, где переодеваться, где лыжи брать и так далее. Когда пообвыкнут, надеемся в район горнолыжной базы перебраться. А ещё обязательно прокатимся с нашими подопечными на горнолыжную базу в Дудинке, она идеальна для начинающих лыжников, да и смена обстановки пойдёт ребятам на пользу.