Штраф вместо срока за подпольное казино

За организацию казино 37-летней владелице грозит уголовная ответственность. Во время обыска было изъято 12 игровых автоматов, мониторы и игровые панели.

Полиции Норильска удалось задержать хозяйку, но на этот момент она успела перевести выручку на счёт детского дома.

В свете последних событий суду предстоит пересмотреть дело, так как теперь женщине грозит штраф, вместо уголовного дела.