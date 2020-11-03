МАУ ИЦ «Норильские новости»

Штраф вместо срока за подпольное казино

Штраф вместо срока за подпольное казино

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Штраф вместо срока за подпольное казино

Хозяйка казино перевела всю выручку на счёт детского дома.

Штраф вместо срока за подпольное казино

За организацию казино 37-летней владелице грозит уголовная ответственность. Во время обыска было изъято 12 игровых автоматов, мониторы и игровые панели.

Полиции Норильска удалось задержать хозяйку, но на этот момент она успела перевести выручку на счёт детского дома.

В свете последних событий суду предстоит пересмотреть дело, так как теперь женщине грозит штраф, вместо уголовного дела.

Фото из открытых источников
3 ноября в 14:30 550
КазиноМошенничество
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