Штраф за «стрельбу» из детского пистолета

На днях в соцсетях появилось видео, где молодой человек якобы производит выстрелы в воздух. В руках его был предмет, который похож на оружие. Полицейские заинтересовались данным случаем и в короткие сроки установили личность хулигана.

На деле оказалось, что в руках у местного жителя был игрушечный пистолет, из которого он имитировал стрельбу, а далее вместе с другом с помощь видео–эффектов наложили выстрелы и выложили в соцсети.

В результате приятелям выписали штрафы по 600 рублей по статье «Мелкое хулиганство».

Также в ходе расследования выяснилось, что один из друзей вместе со своим отцом проживают на территории Норильска без регистрации. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 19.15.1 КоАП РФ. Им назначены штрафы в размере 2100 рублей.