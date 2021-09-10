МАУ ИЦ «Норильские новости»

Швейцария заинтересована в сотрудничестве с Красноярским краем

Швейцария заинтересована в сотрудничестве с Красноярским краем

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Швейцария заинтересована в сотрудничестве с Красноярским краем

Губернатор края провёл рабочую встречу с делегацией Швейцарии, возглавляемой послом этой страны в Российской Федерации Кристиной Марти Ланг.

Швейцария заинтересована в сотрудничестве с Красноярским краем

В составе делегации в Красноярский край прибыли представители швейцарского бизнеса, заинтересованные в сотрудничестве с нашим регионом. Это компании, работающие в сферах инжиниринга, промышленности, транспортно-логистических услуг, химии и нефтехимии, нефте- и газодобычи, электрооборудования и систем промышленной автоматизации, инновационных лекарственных препаратов и средств диагностики.

Стоит отметить, что Красноярский край и Швейцарию связывают давние отношения в экономике и социальной сфере, однако потенциал сотрудничества далеко не исчерпан.

Гостям предоставили возможность принять участие в реализации инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», в развитии красноярского авиаузла, на территории которого планируется создать особую экономическую зону, а также в проектах развития городской инфраструктуры краевой столицы и Норильска.

Также Красноярскому краю интересен опыт швейцарских медицинских учреждений в таких направлениях, как телемедицина, трансплантация, ядерная медицина, травматология, постковидная реабилитация.

Стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Детальный разговор по обозначенным направлениям продолжится в профильных министерствах на встречах швейцарских бизнесменов с представителями деловых кругов нашего края.

10 сентября в 12:06 570
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