Сила – в женщине!

... Какое счастье быть ребёнком! Когда ты маленький, тебе всё равно, что изначально 23 февраля отмечался как День Красной армии и был выходным только для военнослужащих. И тебе невдомёк, что в далёком 1910–м некая Клара Цеткин предложила ежегодно праздновать Женский день. Тебе просто говорят: сегодня у тебя праздник! И ты просто счастлив. Становясь же старше, мы вгоняем себя и других в рамки: «Не служил — не мужик!», «Не рожала — не баба!». Силами меряемся. Пыль в глаза пускаем. Если скажу, что я этим никогда не занималась, то нагло совру. Мерилась, ещё как! Мне всегда хотелось, чтобы все меня воспринимали физически и морально сильной и непоколебимой – как солдата Джейн в исполнении Деми Мур, хоть я и предпочитаю платья и каблуки. Всегда хотела выглядеть суперпрофессионалом, который может отправиться в самую дальнюю, долгую и сложную экспедицию наравне с мужиками, идеально выполнить работу и вернуться, размахивая флагом, как пышногрудая женщина на картине Делакруа «Свобода, ведущая народ», но в такие рабочие поездки снова и снова отправляли моего мужа. А ещё в 2014 году, когда на юго–востоке Украины

только начались страшные боевые события, я рвалась туда военным корреспондентом, хотелось своими глазами увидеть, что на самом деле там происходит. Хотелось правды! Но и тогда меня опередил мой любимый мужчина — развозил гуманитарную помощь, собранную норильчанами старикам Донбасса, которые пережили Великую Отечественную войну и под старость лет снова оказались в этом ужасе; на руинах разрушенных домов он узнавал у женщин с детьми, куда нужно прятаться, чтобы не стать случайной жертвой; попал под обстрел, когда писал интервью со священником, а в это время украинские наводчики целились в купола православной церквушки. Помню, как я тогда злилась, что вновь и вновь все главные события нашего времени проходят мимо меня!

Но всё изменилось три года назад — я стала мамой. Не то чтобы я больше не рвусь на баррикады... Рвусь. Только сейчас, когда я в спешке собираю свой запылившийся вещмешок, спиной чувствую взгляд своего сына — останавливаюсь, выдыхаю (до десяти не считаю, мне это никогда не помогало), успокаиваюсь и начинаю размышлять. Повод к размышлению мне дал и случай в детском саду. К 23 февраля нас попросили сделать поздравительную стенгазету, чтобы на ней были все дети из группы. В качестве примера показали уже готовый плакат, где малышня в военной форме восседает на танках, самолётах и кораблях. Мы с мужем не любим клише, поэтому принесли свой вариант большой поздравительной открытки. На фоне большой карты мира мы разместили мальчишек и девчонок в форме воителей разных стран и времён — самураи, богатыри, викинги, ассасины, крестоносцы, амазонки, монахи Шао–Линя и другие. В детском саду нам сказали, что данная тематика не уместна, мол, дети ещё не понимают, кто такие рыцари и прекрасные дамы. Мы возмутились: а рядить детишек в современную военную форму, пририсовывая рядом аналоги С–400, Т–90 и ракетные крейсеры, уместно? Мой муж до сих пор зол, хотя нашу стенгазету всё же разместили на выставке, и она очень понравилась всем родителям. Мне же подумалось: я могу сколько угодно не соглашаться, что День защитника Отечества никоим образом не относится к моему трёхлетнему сыну. Но ведь это пока. И мы его всё равно поздравляем, дарим подарки, расцеловываем в обе щёки и даём наказ: ты наш будущий защитник. Хотя какое верное определение дать слову «защитник» — кого, чего, обязательно ли служивый?

С нами, девочками, всё намного проще: рожали, не рожали, не важно — женщина, значит, достойна праздника в Женский день, цветов, духов, тортика. Что вам ещё нужно, фарфоровым статуэткам? Но накануне нынешнего Восьмого марта всё чувствуется по–другому. Интересно, помнит ли сейчас кто–нибудь из мужчин, что уже совсем скоро нужно штурмовать цветочные магазины, а не военные базы противника? Сегодня всё очень сложно. Кажется, люди не любят друг друга, как минимум недопонимают. Вот и коллега пожаловалась: у нас в семье дошло до ругани — мы с мужем занимаем разные позиции. Никогда не любила давать советы, по мне, это дело неблагодарное, но вдруг захотелось ей сказать: «Спокойно! Пока просто помолчи!» Первый раз в жизни мне не хочется бежать в центр боевых действий или писать заумные и самые верные, с моей точки зрения, разоблачающие неправых глупцов посты. Мне первый раз в жизни хочется сесть и подождать. По–моему, это не слабость, нет. В многочисленных видео со специальной военной операции России на Украине я вижу мужчин, которые сидят на броне БТР и прочих грозных машин и шлют приветы своим мамам и жёнам. «Привет, Красный Ключ! Мама, всё хорошо, скоро буду дома!» Оказывается, всё просто. Что бы ни происходило в мире — война, переговоры, спасательные операции, спортивные состязания и прочее перетягивание каната и одеяла, они в конце концов приходят к нам. Проигравшие — понуро хромают залечивать раны, на которые именно мы дуем и шёпотом читаем заклинание: «У кошечки боли, у собачки боли, а у сыночка не боли». Победители — бегут за похвалой именно к своим жёнам, которые, нравятся им поступки своих мужчин или нет, обнимут, поцелуют и обязательно скажут: ты ж мой герой! Это мы в конце концов будем гладить по голове и даже не скажем: я же говорила! Хотя так часто и так язвительно хочется эту фразу произносить! Всё начинается и заканчивается нами. Вспомните, ведь в детстве после, как нам тогда казалось, самого серьёзного в мире конфликта мы бежали к маме, и именно она нас МИРИЛА, а не МЕРИЛА! Мне хочется верить, что когда мой сын подрастёт и начнёт направо и налево ломать свои собственные дрова и копья, я не буду осуждать, кричать и топать ногами, я буду его ждать, любить и верить... В этом наша настоящая сила! Сила — в женщине!

Ах да, ко всему прочему мы ещё и прекрасны, мы вдохновляем, в нас просто необходимо влюбляться, любить и беречь!