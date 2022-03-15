Сила V правде

Я знаю, ради кого

В социальных сетях в последнее время ведутся жаркие споры о том, стоило ли проводить операцию по защите ДНР и ЛНР от нацистов. И «военными экспертами» чаще всего выступают вчерашние «вирусологи», обнаружив более актуальную тему для хайпа. Верить ли этим диванным специалистам, пусть каждый решает сам. Моё же мнение основано на том, что я видел своими глазами на Донбассе в 2014–м, освещая раздачу мирным жителям гуманитарной помощи от норильчан. Сбор и доставку столь необходимого груза организовало Норильское казачество. И сегодня мне очень хочется поделиться увиденным в той поездке — чтобы было понятно, почему для меня вопрос «Стоило ли?» вообще не стоит. Отмечу, что о том, с чем столкнулся в Донбассе, на страницах печатного издания рассказываю впервые.

Когда мы прибыли в Донецк, на окраинах города было неспокойно. В аэропорту окопался один из нацбатальонов. До города — рукой подать, и каждую ночь летучие отряды карателей терроризировали жителей, используя мобильные миномётные группы. Вот как это было: машина выезжала на определённую точку, разворачивалась за пару минут, расчёт выпускал несколько снарядов по жилым районам, чаще всего — вслепую, и так же быстренько убегал с огневой позиции. Наутро в Донецке оценивали ущерб и подсчитывали убитых, и так каждую ночь. Найти дом, фасад которого не посечён осколками, было сложно даже в центре города.

Помню, как мы остановились возле одной из автобусных остановок, изрешечённой осколками. Рядом — выгоревший остов соболя. И засохшая кровь на асфальте... Мой провожатый Дизель, таким был его позывной, пояснил, что два дня назад один из миномётных снарядов угодил в людей как раз в тот момент, когда они садились в маршрутку. Били прицельно и время выбрали — 7 утра — неслучайно, как раз многие спешат на работу. Ну и что это как не геноцид?

А новый канцлер Германии Олаф Шольц сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, что заявления о геноциде в ЛНР и ДНР — нелепы. Возможно, 14 тысяч убитых мирных жителей республик за восемь лет для главы Германии — цифры незначительные, учитывая знания немцев о геноциде... Но для меня то, с чем я столкнулся в Донецке, — это чистой воды террор.

До сих пор с содроганием вспоминаю историю ветерана Великой Отечественной войны Сергея Ивановича. Но обо всём по порядку. В первую очередь продуктовые наборы из норильской поставки гуманитарной помощи полагались пенсионерам и многодетным семьям. Большинство из них проживали в отдалённых районах Донецка, так называемом частном секторе. Свет и вода в большинстве домов отсутствовали — как ни старались силы местной обороны наладить электро– и водоснабжение, боевики нацгвардии всё разрушали. Старики голодали — пенсию Украина им платить отказалась, купить крупы, мяса было не на что. Выживали за счёт собственных огородов. Несколько дней мы обходили измученных, испуганных, уставших от постоянных ночных бомбёжек людей и снабжали их продуктами. Одним из последних в списке значился ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванович, фамилию уже не помню. Он проживал в одном из самых опасных районов — расположенном ближе всего к занятому нацбатами аэропорту, поэтому ехать туда решили в последнюю очередь. Как сказал тогда один из распределителей провизии, если нас «накроют» (миномётным снарядом), то, по крайней мере, успеем бОльшую часть развести, а иначе всё вместе с нами сгорит и вообще никому не достанется, жалко...

Постучали в калитку — тишина, покричали — вышла старушка из соседнего дома, говорит, как неделю назад во дворе соседа снаряд взорвался, так она его больше и не видела... Вошли в дом — темень, окна наглухо заколочены фанерой, заткнуты матрасами. Видимо, взрывной волной выбило оконные стёкла, и хозяин утеплял жилище, как мог.

...Сергей Иванович лежал на кровати на спине. Правая половина его лица была иссечена начавшими затягиваться и успевшими покрыться коркой многочисленными порезами.

– Не дышит, — констатировал один из нас. Мы застыли в нерешительности. Когда шок прошёл, стали обсуждать, что же делать. И тут старик зашевелился... Оказалось, мина, залетевшая к нему во двор, разорвалась всего в паре метров от него, осколки посекли ему лицо, он был контужен и теперь практически ничего не слышит. Сейчас же он просто спал. Узнав, что я журналист, Сергей Иванович показал мне крестик, висевший у него на шее и скрытый под одеждой:

– Нашел на огороде за день до взрыва. Сразу же понял, что Бог меня оберегать будет. И видишь, как вышло: прямо перед лицом взорвалось, а я жив остался. Все осколки в другую сторону полетели. Но больно мне, ох, как больно: в Великую Отечественную от немецких фашистов пулю не получил, а теперь вот на старости лет снова по мне стреляют. И кто? Свои же! Как так получилось?..

Сложно было сдержать слёзы, было до боли обидно за этого мужественного человека, который в молодости сражался за мирное небо над головой, а доживать свой век вынужден под артобстрелами. Чудовищная несправедливость.

Запомнился мне и священник — я встретил его, зайдя в церковный дворик. От церкви остался лишь остов, купола и колокольня — обвалились, службы батюшка проводил в небольшом сарайчике. Жил в подвале храма, под руинами. Как он мне пояснил, по этому святому месту удары наносят регулярно. Дело в том, что маковку церкви отлично видно даже ночью, и наводчики использовали её как базовый ориентир при расчёте нужного квадрата для удара: ежели стреляешь по церкви, а попадаешь во двор, значит, миномёт настроен на конкретный квадрат, а уж рассчитать нужный угол и наклон трубы для выстрела по другому нужному квадрату труда не составит.

Священник ходил по двору и подбирал небольшие металлические наконечники. Он показал мне запрещённую международной конвенцией начинку снаряда — небольшие, заточенные, как бритва, лепестки, разлетающиеся в разные стороны при взрыве снаряда, они наносят чудовищные раны. И тут вдруг раздался взрыв, и дом на соседней улице мгновенно рухнул. Следующий взрыв — уже в паре домов от нас.

– Бог с вами! — перекрестил нас священник. — Бегите!

Он спрятался в подвале, а мы рванули к машине. Водитель вдавил педаль в пол. Через мгновение очередная мина разорвалась в церковном дворе...

– О, прицельно по тебе работали, — улыбнулся Дизель, взглянув на меня.

– С чего взял? — чувствуя, как мурашки пробегают по спине, поинтересовался я.

– Днём ударили, — пояснил военный. — Рискнули. По мирным–то жителям безопаснее ночью бить. Видимо, кто–то сообщил, что съёмочная группа в районе работает, «доброжелателей» много, да и за журналиста — тройная цена. А наводчику процент полагается.

И это лишь верхушка айсберга. Лишь крупица тех историй, которыми я готов поделиться с читателями.

Когда у меня спрашивают: «Ради кого Россия решила провести спецоперацию наперекор бОльшей части мира?», в памяти всплывает изрезанное осколками лицо ветерана. Вспоминаю бабушку, эвакуированную из разрушенного дома, священника, живущего в подвале, трёхлетнюю девочку без руки, хирурга, тяжело раненного шальным снарядом у операционного стола... Разве ж эти люди не должны, как мы с вами, просто жить, не задумываясь, сколько им ещё осталось, не гадая, что через секунду может случиться с их домом, с их близкими? Или не заслуживают они того, чтобы выходить на улицу без страха?

Вы спросите: «Почему сейчас?» Да всё просто. Первые залпы по ДНР и ЛНР открыли именно ВСУ, следом в разрушенные города вошли бы каратели. Об этом свидетельствуют документы, найденные нашими военными в штабе одного из нацбатов. Они есть в открытом доступе. Лично для меня вопросы «Почему? Зачем? Ради кого?» не стоят. И вам самим решать, на чьей вы стороне.

Голливудский гамбит

Те, кто внимательно следят за событиями на Украине, наверняка заметили, насколько отличается информация из официальных источников, центральных СМИ, и та, которая появляется, например, в Ютубе. Словно речь идёт о совершенно разных событиях, как будто существует две параллельные реальности. Даже у человека, способного отделять зёрна от плевел, мозги вскипают, что уж говорить о тех, кто никогда не проверял полученные данные, никогда не анализировал.

Пропаганда или распространение с помощью СМИ нужной информации, — один из самых действенных приёмов ведения информационной войны, известный ещё со времён железного занавеса. Анекдот в тему: «Состоялся как–то дружеский забег между двумя президентами — Бушем (имеется в виду старший) и Горбачёвым. Буш пришёл первым, Горбачёв — вторым. В советской передовице эта информация была подана следующим образом: «На финиш Горбачёв пришёл вторым, а Буш — предпоследним». И ведь не скажешь, что солгали. Просто подали правду под правильным углом.

С начала нулевых появилась целая индустрия, кардинально перевернувшая подход к подобного рода приёмам. Особо на этом поприще преуспели «Белые каски» — добровольческая организация, действующая в Сирии. Созданная для оказания медицинской помощи мирным жителям, по факту она производила псевдодокументальные фильмы для западных стран. Самый яркий пример — репортаж о химической атаке мирных жителей правительственными силами. История наделала много шуму, а когда вскрылась правда, что за участие в съемках голодным жителям пообещали еду, было уже поздно. Стелсы с «гуманитарной помощью» уже проутюжили позиции правительственных войск. Разоблачительные репортажи, интервью с участниками псевдособытия увидели единицы. А вот европейцы, для которых и снимался этот документальный фильм–катастрофа, до сих пор не знают, что кадры были постановочными.

И если в Сирии эти приёмы информационной войны были, что называется, пристрелочными, то теперь эта уже хорошо отлаженная машина по созданию параллельной реальности развернула виртуальные орудия в нашу сторону.

Фантастические твари, и где они обитают

По информации из открытых источников, центры информационно–психологических операций были созданы на Украине ещё несколько лет назад. Называют их «фабриками троллей». Всего их — четыре, сотрудников — около 600 человек. Цель центров — создание фейков, распространение ложной информации в виртуальном пространстве. На днях наше Министерство обороны сообщило, что все «тролли в погонах» переброшены на территорию Польши, а штат усилен западными специалистами по информационной войне. Кроме того, по данным того же министерства, всего за 10 дней на информационную войну с Россией было потрачено более

100 миллионов долларов. И организаторы продолжают активно искать сторонних подрядчиков как для производства поддельного видео, так и для его дальнейшего распространения в соцсетях. Но большая часть финансов ушла на то, чтобы подымать фейки в топ поисковых систем. Наверняка все уже обратили внимание, что именно рекомендует посмотреть тот же Гугл, стоит открыть телефон, или что всплывает при просмотре видео на Ютубе в качестве рекламы. К моему трёхлетнему сыну вчера за два часа дважды обратился Зеленский и несколько раз — украинский патриарх, а ребёнок просто смотрел мультики... Бьёт «армия лжецов» по двум основным направлениям — Восточному и Западному, то есть одна информация создаётся специально для России, другая — для Европы.

Русские атакуют воображение

Задача троллей, специализирующихся на производстве историй для Запада, довольно проста: вызвать ненависть не только к России и россиянам, но и вообще ко всему русскому. А также создать впечатление, что спецоперация на Украине идёт из рук вон плохо и со дня на день бравые защитники Незалежной победят агрессора и погонят разбитые части до Московии. Заморачиваться с постановками и качеством фейков особого смысла нет. Достаточно просто прилепить в графическом редакторе литеру «Z» или «V» к любому горящему БТР — и вот тебе уже разгромленная Российская армия. Причём крупнейшие западные новостные каналы публикуют такие видео с огромной радостью, даже не удосуживаясь проверять их достоверность. И диву даёшься, насколько порой фейковые видео абсурдны. Например, один из американских каналов показал историю об «отважном украинском ребёнке». На кадрах девочка на фоне пустыни и «Хаммера» на чистейшем английском чихвостит солдата, требуя убраться из её страны. Видео снято ещё в период палестино–израильского конфликта. И насколько бы смешным нам не казался такой «заход» на западную аудиторию, видео имело огромный успех. Ведь о том, где именно находится Украина, какие там пейзажи, какой язык, большинство из иностранцев понятия не имеет. Главное, что картинка по–голливудски яркая. Пользуются популярностью у западного зрителя кадры техногенных катастроф, пожаров, взрывов, в общем, в ход идёт любое видео, со всех уголков мира, где есть огонь или стрельба. Всего–то надо сделать комментарий за кадром на украинском языке, затемнить видео и ухудшить картинку, чтобы толком нельзя было разобрать, где на самом деле всё это происходит.

Явки провалены

Случаются, конечно, и провалы, серьёзно подрывающие у части зарубежной аудитории веру в правдивость информации. Так получилось с «призраком Киева» — неким украинским лётчиком–асом. В течение нескольких дней в фантазиях и мечтах украинских разработчиков он активно сбивал наши истребители. Примечательно, что запустил в свет эту громко крякнувшую утку один из авторитетнейших западных каналов — ВВС. При этом во время прямого эфира, демонстрируя как бы снятое на телефон видео с одной из воздушных дуэлей мифического аса, телевизионщики даже не потрудились затереть логотип первоисточника (видать, торопились к эфиру). Значок ED так и остался в правом нижнем углу картинки, из чего зарубежные геймеры быстро смогли сделать вывод, в какой именно из параллельных реальностей украинский ас совершает свои подвиги. Картинка была выдернута из превью нового боевого симулятора от Eagle Dynamics. Купившиеся было на эту сказку остальные западные авторитетные СМИ вскоре удалили видео со своих порталов под натиском геймеров–разоблачителей. Извинилась перед своей аудиторией за публикацию откровенного фейка, только газета «Нью–Йорк таймс». Кстати, телеканал ВВС уже попадал впросак из–за внимательных геймеров, сообщив со ссылкой на главу МИДа ЕС Жозефа Борреля, что украинский город Тарков держит оборону. Но оказалось, что такого населённого пункта вообще не существует, а название было взято из тактического шутера.

Однако случаи разоблачения бреда, что выдают на Западе за правду, всё же исключение из правил. Главной цели на виртуальном «Западном фронте» армия троллей добилась: легковерная Европа в ужасе и готова клеймить и ненавидеть всё, что хоть как–то связано с нашей страной. Проблема в том, что истерика обычно быстро проходит, и для того чтобы поддерживать градус массового сумасшествия, потребуются ещё более яркие и сочные кадры, а значит, на эти цели будут и дальше тратиться огромные средства. Но это необходимо для того, чтобы обычные европейцы, испытывающие на себе последствия санкций, применённых к России, — топливные и продовольственные кризисы по всей Европе, были уверены, что это приемлемая цена за защиту государством от «этих варваров с Востока».

Добавим, что все русские каналы от Ютуба до Инстаграма заблокированы, любой пользователь, выступающий в поддержку нашей страны, тут же получает банн. Западным пользователям остаётся черпать информацию лишь из источников, которые и создают выгодную Америке реальность. Но я уверен, рано или поздно, прозрение наступит. Во–первых, один и тот же фокус быстро надоедает. А во–вторых, чем больше дыра в кошельке и чем холоднее в квартире, тем чаще западный обыватель будет задаваться вопросом: «А оно мне (нашей стране) надо?

Первая мировая информационная

После взлома нашими специалистами одного из закрытых чатов центра психологических операций Украины Министерство обороны РФ обнародовало часть переписки этих спецов, из которой становится ясна технология их работы. Куратор выдаёт задание производителю: «Работаем по матерям. Нужна сочная картинка с изображением убитых и эмоциональное сопроводительное письмо от российской матери». Далее фейкоделы производят нужный продукт, и материалы уходят «распространителям», которые раскидывают готовые «болванки» по соцсетям и чатам.

Понятно, что любая мать переживает за жизнь сына, а жена — за безопасность мужа. Любой мужчина беспокоится за семейный бюджет, боится, что в какой– то момент не сможет прокормить свою семью. И все мы боимся остаться без работы или вернуться в эпоху дефицита, к талонам и карточкам. О подростках и говорить нечего: объявите, что завтра отключат интернет, вот и паника.

Первый информационный удар приняли на себя именно женщины. Как только началась спецоперация, соцсети наводнили сообщения о тысячах погибших русских солдат. При этом из каждого утюга к женщинам России обращался лично Зеленский, призывая забрать своих детей–срочников из армии. Не гнушались даже спам–звонками. И мне звонили. Когда президент страны опускается до такого уровня, это, конечно, позорище. Притом что срочники в этой спецоперации не участвуют. Если не считать единичных случаев, и за это кто–то однозначно лишится погон. В операции на Украине участвуют исключительно контрактники.

Лик войны

Один из самых популярных и обсуждаемых в последние несколько дней фейков — о якобы ударе российскими войсками по роддому в Мариуполе. Кадры с «места ЧП» обсуждали не только все западные СМИ, это событие приводили в качестве ужасного примера ликов войны многие лидеры европейских стран. Конечно, Минобороны РФ напомнило, что ещё за три дня до удара сообщало, что в здании уже давно располагается не медучреждение, там окапался один из нацбатальонов, но эту информацию европейцы пропустили мимо ушей. Не стали обращать внимание власти западных стран и на очевидные нестыковки в предоставленных фото– и видеодоказательствах. Например, что «жертва» обстрела Марина Подгурская — бьюти–блогер из Мариуполя. Девушка действительно беременна, но на этом правда и заканчивается. Это очевидно хотя бы потому, что по Европе тиражируются всего три фотографии, с одним и тем же персонажем. При этом девушка каждый раз — в другой одежде и с разными кровоподтёками на лице. Если бы событие было реальным, вряд ли раненая беременная успела бы трижды переодеться в процессе срочной эвакуации.

А был ли МиГ?

Ещё один свеженький образчик фэйкодельства о специальной операции — якобы простой украинский фермер захватил российский военный самолёт и везёт его в Киев. На самом же деле МиГ–21, который едет по ночному городу «прицепом» у трактора, была снят в 2011 году в Загребе. Боевую машину отбуксировали из Великой Горицы в Ярун к выставке в честь 20–летия образования Вооруженных сил Хорватии. Кстати, МиГ–21 в настоящее время не используется воздушно– космическими силами РФ и тем более не принимает участия в военных действиях на Украине.

Дели на десять

Сейчас фейкоделы сменили тактику – в ход пошли сообщения о колоссальных потерях регулярных частей. Так, в списках погибших оказались трое вышедших на пенсию ветеранов Балтийского флота, которым об их гибели сообщили обеспокоенные родственники, получившие уведомление на телефон с неизвестного номера. Похожие письма приходили даже соседям нескольких отставных офицеров. А житель Омска обнаружил себя среди военнопленных, примечательно, что к сообщению, для достоверности, прилагался даже скрин его паспорта.

А взять видео с одного из Ямальских кладбищ — ряды свежевыкопанных могил, и голос за кадром: это для российских солдат, убитых на Украине... Оказалось, что снималось это осенью прошлого года и подавалось как подготовка к четвёртой волне короны. И то и другое на поверку оказалось ложью. Эти работы проводились исключительно из практических соображений, потому что зимой могилы выкопать очень сложно, и этой практике в этом регионе уже лет 20.

Свежая страшилка, ориентированная на «российский рынок», — грядущая всеобщая мобилизации, дескать, «под ружьё» пойдут даже дети. Тут нужно понимать, что сейчас в операции задействован даже не весь контингент наших войск, сосредоточенных на границе с Украиной. А сколько десятков тысяч профессиональных контрактников из воинских частей по всей стране ещё можно мобилизовать при необходимости, даже сосчитать сложно. Плюс в России немало ветеранов с реальным боевым опытом, готовых добровольно отправиться очищать от нацистов границу Родины. Так что грядущее военное положение, которым сейчас запугивают в соцсетях россиян, очередной бред.

Как не быть смытым потоками лжи и обмана, как в ситуации массовой истерии не поддаться панике? Лично я предпочитаю получать информацию из официальных источников, а всё, что идёт извне, смело делю на десять.

Когда затихнут ружья

Чем обернутся и для нас в частности, и для всего мира в целом события на Украине и глобальная информационная война, пожалуй, не смогли бы предсказать даже Нострадамус с Вангой. Одно можно сказать точно: мир уже не будет прежним, а события этого года будут вписаны в учебники истории.