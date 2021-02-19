Сильнейшие игроки встретились на турнире по настольному теннису

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены Норильска, Талнаха и Дудинки. Теннисисты состязались в одиночном и парном разрядах.

Победителем в одиночном разряде стал Василий Бекшаев. Второе место у Алексея Фефелова, третье – у Евгения Мацко. В парном разряде победителями стали Евгений Мацко и Вячеслав Пипенко, серебро - у Василия Бекшаева и Вячеслава Рыдальнова, бронзовые награды у Алексея Фефелова и Александра Шедько.