МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сильнейшие игроки встретились на турнире по настольному теннису

Сильнейшие игроки встретились на турнире по настольному теннису

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Сильнейшие игроки встретились на турнире по настольному теннису

14 февраля в культурно-оздоровительном центре "Талнах" состоялся турнир по настольному теннису, посвящённый Дню защитников Отечества.

Сильнейшие игроки встретились на турнире по настольному теннису

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены Норильска, Талнаха и Дудинки. Теннисисты состязались в одиночном и парном разрядах.

Победителем в одиночном разряде стал Василий Бекшаев. Второе место у Алексея Фефелова, третье – у Евгения Мацко. В парном разряде победителями стали Евгений Мацко и Вячеслав Пипенко, серебро - у Василия Бекшаева и Вячеслава Рыдальнова, бронзовые награды у Алексея Фефелова и Александра Шедько.

Фото участников соревнований
19 февраля в 11:59 110
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