Симпатичные, но опасные

Держитесь подальше

В местном охотнадзоре говорят, что такие сообщения миновать специалистов никак не могут: информация проходит либо в официальных источниках, либо в соцсетях. В случае с волками поводов для волнения, как оказалось, нет, но забывать об осторожности всё же не стоит.

В окрестностях Норильска обитают бурые медведи, полярные волки, росомахи, ондатры, зайцы, гуси, утки, лебеди, кулики. В их числе есть и краснокнижные животные и птицы.

Чаще всего в город наведываются песцы и лисы. Они рыщут в поисках пищи, поэтому нередко их можно встретить около мусорных баков. Иногда встречаются сообщения о появлении сразу нескольких волков, но о стае речь не идёт, говорят специалисты. Приходит либо пара — волк и волчица, либо самка и детёныш. Причина, скорее всего, снова в пище, ведь волк достаточно умён, хитёр и осторожен, чтобы так близко подбираться к людям. На охоте нужно приложить немало усилий, чтобы выследить его и добыть, а тут сами пришли... Правда, иногда люди принимают за волков похожих на них собак.

– Причин у дикого зверя заглянуть в жилую зону немного: либо его что–то спровоцировало, либо он болеет бешенством, — поясняет Земера Спирина, главный специалист — государственный инспектор отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края в Норильске.

Сообщения о приходе диких животных жители передают по номеру телефона 112 в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), а диспетчеры — охотнадзору, специалисты которого проверяют информацию, выезжая на место, где видели «гостей». Они обследуют территорию, оценивают обстановку, следы, тропы, которыми уходили животные. Самого зверя чаще всего застать уже не удаётся. Хотя есть и исключения: например, несколько лет назад вблизи жилых домов Центрального района был замечен волк, предположили, что он болен бешенством, так как напал на собаку одного из жителей. Зверя удалось изловить, а последующая лабораторная проверка показала, что это был не волк, а волкособ, и подтвердила диагноз.

– Ваша безопасность в первую очередь зависит от того, как вы будете себя вести. Дикие звери очень нервно реагируют на неожиданное появление не только человека, но и любого животного. Особенно если вы шли бесшумно, и зверь вас заметил на расстоянии менее 20–30 метров. Он может расценить это как агрессию и наброситься на нежданного гостя, — предупреждают в охотнадзоре. — Очень опасно застать дикое животное за трапезой. Для защиты своей добычи оно также может ринуться в атаку. Если речь идёт о загородных территориях, осторожными следует быть возле рек — там могут ловить рыбу медведи. Заметили вдали косолапого за рыбалкой — постарайтесь обойти его как можно дальше.

Если вы отправились в тундру на пикник, внимательно осматривайте территорию на предмет пребывания животных — это могут быть свежие следы лап, царапины на деревьях, перерытая земля. Если обнаружите подобное, для посиделок лучше выбрать другое место.

Специалисты советуют: если есть большая вероятность встречи с хищником, нужно заранее предупреждать его о своём присутствии. Производите как можно больше шума, например, стучите палкой по деревьям, громко разговаривайте, пойте песни. Большинство зверей сами стараются избегать встречи с человеком. Лучше передвигаться не в одиночку, а группой. Стоит поостеречься в сумеречное время, когда на охоту выходят ночные хищники. Ночью они намного смелее и агрессивнее, так что вероятность нападения увеличивается в разы. При встрече с хищником следует, не теряя зрительного контакта с ним, удалиться на безопасное расстояние или взобраться на возвышенность. Это правило актуальны и в пределах города. Ну и ещё одно: нельзя подкармливать диких животных. Звери перестают бояться людей и усваивают, что у них можно выпросить что–нибудь вкусное. А если у другого человека, который встретится им на пути, этих вкусностей не будет, могут отреагировать агрессивно.

– Существует общее правило: если вы не создаёте угрозу животному, оно не нападёт. Но по возможности избегайте таких встреч, потому что наверняка предсказать поведение животного нельзя. Каждая особь будет вести себя по–разному. И если вы увидели диких зверей в черте города, обязательно сообщите об этом в ЕДДС, — советуют специалисты охотнадзора.

Смертельно опасно

При нападении дикого животного есть вероятность заражения бешенством. Это неизлечимое заболевание, чаще всего смертельное, как у животных, так и у людей.

В ветеринарной службе города рассказывают, что обращения с жалобами на укусы диких зверей нечасто, но случаются. В Норильске бешенство в последний раз регистрировалось в 2017 году.

– В случае укуса пострадавшее домашнее животное помещается на 10–дневный карантин для наблюдения. При инфицировании уже на вторые сутки появляются первые признаки бешенства: агрессия, судороги, обильное слюноотделение. Это заболевание не лечится, препараты — как для животных, так и для людей — способны лишь продлить жизнь пациента. В запущенном случае, если поздно обратились к врачу, собака погибнет максимум в течение 60 суток, человек — 90, — говорит Линар Масеев, главный ветеринарный врач Норильского отдела ветеринарии.

Надеяться на благоприятный исход можно, обратившись за помощью сразу после укуса. Сегодня, конечно, 30 прививок в живот уже не делают, от подобной схемы профилактики заболевания отказались с 1993 года. Теперь используется современная вакцина (КОКАВ). Она даёт возможность значительно сократить курс лечения, а также уменьшить дозировку вводимого разово препарата. Но даже спустя месяцы после опасного контакта пациенту будет показан лечебный курс. После его завершения сформируется им-мунитет, который начнёт работать спустя 14 дней после последней инъекции. Действовать защита будет на протяжении года.

Но, несмотря на существующие вакцины, люди продолжают умирать от вируса. Это происходит в результате их низкой осведомленности об опасности болезни и из–за необращения к врачам. Некоторые пострадавшие отказываются от медицинской помощи и в 75% случаев погибают из–за инфицирования, приводит данные управление Роспотребнадзора. Иногда вина за смерть таких больных лежит на врачах, которые неправильно оценили степень угрозы здоровью человека (до 12,5%). Некоторые пациенты (до 12,5%) погибают из–за прерывания курса или нарушения режима вакцинации.

К сожалению, для домашних животных такого варианта спасения нет — оно неизбежно погибнет, говорят врачи. Так что самая лучшая профилактика — ежегодная вакцинация домашних питомцев против бешенства. В четырёх филиалах ветслужбы Норильска (два – в Центральном районе, по одному – в Талнахе и Кайеркане) она проводится бесплатно. Есть и комбинированные вакцины (сразу против нескольких инфекций), они платные, стоят порядка нескольких сотен рублей.

– Вакцины всегда в наличии. Ежегодно мы прививаем за год около трёх–четырёх тысяч животных. В прошлом году проводили выездную работу в Оганере. Кстати, важно вакцинировать не только собак, но и кошек, даже если они не выходят из дома. Случаи бывают разные, например, выскочила ваша кошка в подъезд, поймала крысу и подхватила инфекцию. От кошки очень легко может заразиться человек — при первой же царапине, — предупреждает Линар Масиев.

Но мало вакцинировать домашних животных. Ветврачи совместно со специалистами охотнадзора пошли дальше и пытаются купировать заражение в дикой среде, раскладывая в тундре пищевые капсулы с вакциной. Для более широкого охвата используется вертолёт. И это приносит свои плоды: вспышек бешенства нет уже на протяжении пяти лет.