Синдром поп–ита

Лопни это

Те, у кого есть дети в возрасте от года до 14 лет, знают, что такое поп–ит. Для остальных поясню: это резиновая или силиконовая игрушка с полусферами– кнопками, которые при нажатии издают лёгкий хлопок. Принцип работы данной вещицы вам должен быть понятен, если вы залипали на хлопанье пузырьков амортизационной плёнки, используемой для упаковки бытовой техники и других товаров, вот только в игрушке пузырьки можно хлопать бесконечно. Отсюда и название pop it, что переводится с английского как «лопни это». Большую популярность игрушка приобрела в прошлом году и до сих пор интерес к ней не ослабевает. Хотя это изобретение существует чуть ли не с нулевых годов, но всё это время относилось к категории товаров для людей с неврологическими расстройствами и лишь недавно плавно перекочевало из медицинского сектора в раздел детских развивающих игрушек.

Как заявляет производитель, поп–ита — это детская игра для развития мелкой моторики и сенсорной интеграции, то есть она учит ребёнка лучше понимать тактильные, слуховые и зрительные сигналы, поступающие из внешнего мира. Рассчитаны бесконечные пупырки на малышей от года до трёх лет, но неожиданно этой забавой увлеклись дети куда постарше. Родители, наблюдающие, как их чада часами бессмысленно нажимают на пузырьки, забеспокоились и начали писать жалобы в Роспотребнадзор с просьбой дать внятный комментарий, не опасно ли для детской психики данное устройство. Ведомство жалобы услышало и распорядилось игрушку всесторонне проверить.

Всё дело в воспитании

Для начала эксперты решили выяснить, откуда вдруг взялась такая бешеная популярность у этой игры. Секрет успеха оказался довольно прост: всему виной Tik–Tok и другие социальные сети. У кого–то из известных блогеров появился обзор таких игрушек, затем тему подхватил другой блогер, и вот уже весь интернет наводнили ролики с пузырчатыми формочками. А так как современная молодёжь, в большинстве своём, находит себе кумиров в интернете, то интерес к этому нехитрому изобретению — это скорее подражание таким вот авторитетам. Особенность современного виртуального мира в том, что популярным мегатрендом может стать всё, что угодно, главное, чтобы топовые блогеры это похвалили.

Что касается многочасового залипания некоторых детей над хлопаньем пупырышек, психологи единогласно заявляют, что дело тут не в игрушке, а в воспитании ребёнка, отношении к нему родителей и связанных с этим психологических проблемах, которые взрослые могут просто не заметить.

– Ко мне уже несколько раз обращались родители, имеющие детей в возрасте от 7 до 11 лет: они обеспокоены тем, что их чада заняты либо коллекционированием таких игрушек, либо часами не выпускают их из рук, щёлкая кнопками, — рассказывает детский врач–психиатр одной из частных норильских клиник Наталья Винницкая. — В одном случае, оказалось, что ребёнок просто избалованный и в определённой степени одинокий. Родители — люди состоятельные, но очень много работают, и чадо большую часть времени проводит либо с бабушкой, либо с няней. Недостаток внимания мама и папа компенсируют ему подарками, вот мальчик и привык к тому, что у него несколько сотен машинок и других игрушек, поэтому появилась потребность иметь в избытке и популярные сейчас поп–иты. Что касается длительного времяпрепровождения детей с этой игрушкой, здесь тоже скорее всего проблема в воспитании. Ну, сами посудите: нажимание на пузырьки — процесс простой и однообразный, а дети, как правило, очень активные, у них внимание практически мгновенно переключается на другие объекты. Если малыш часами не выпускает из рук поп–ит, значит, он просто не знает, чем ещё себя занять и как распорядиться свободным временем. Кто в этом виноват? Игрушка? Китайцы, которые их продают? Или всё–таки родители, не научившие ребёнка более продуктивно и интересно проводить время? Если ребёнок не умеет больше никак применять свои способности, он и будет зависимым от этого поп–ита. Если любит читать или собирать конструкторы, то, вероятно, не станет настолько погружаться в элементарное однотипное действие. То есть вопрос о зависимости нужно задать родителям. И последний вариант. В семье есть серьёзные проблемы, и ребёнок таким образом защищается от стресса. Например, родители постоянно скандалят на глазах у детей, потом мама уходит в спальню плакать, а папа на кухню пить водку. На следующий день они и забыли, что ругались, а у ребёнка осталась психологическая травма. Потом какие могут быть вопросы, если он замкнулся и старается абстрагироваться от внешнего мира? Кстати, поп–ит именно как антистресс может оказаться весьма неплохой игрушкой. Это безопасный для ребёнка способ побыть наедине с собой. Не думаю, что такая игра может вызвать зависимость, ведь дети быстро переключаются. А вот что касается медитативного времяпрепровождения и возможности погрузиться в свои мысли, такое устройство вполне полезно.

– У данной игрушки, безусловно, есть плюсы, — считает Кристина Амельченко, педагог–психолог детского сада. — Это терапия именно для детей дошкольного возраста. На кончиках пальцев много рецепторов, а у малышей кожа нежная, поэтому особенно чувствительная, и, нажимая на пузырьки, они как минимум испытывают приятные ощущения. Кроме того, эту игрушку можно назвать заместительной. Отлично подойдёт для детей, которые перебирают пальцы, грызут ручки и карандаши, накручивают волосы на палец и т.д. Играя с поп–итом, можно изучать цвета, счёт.

Многие говорят о чудодейственных свойствах игрушки. Например, по мнению постоянных покупателей антистрессов, поп–ит стимулирует работу головного мозга и развивает кисти рук. Но всё–таки больше пользы для ребятишек будет, если они станут нанизывать бусины на нити, лепить из пластилина или чаще застегивать пуговицы и ремешки, завязывать шнурки, а также играть на музыкальных инструментах и сжимать ручной эспандер. Так что поп–ит, скорее не антистресс, а его подобие. Забавная цветная штука, которая подходит для игры, но не для снятия стресса.