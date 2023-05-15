Систему российского высшего образования начали совершенствовать
Систему российского высшего образования начали совершенствовать
Президент России подписал Указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования». Документ предусматривает изменение уровней профессионального образования:
При этом те, кто уже окончил специалитет, смогут продолжить учиться по программам магистратуры. Это не будет считаться получением второго или последующего высшего образования. Еще один важный нюанс – на студентов новых уровней образования распространяются те же права, социальные гарантии, обязанности и ответственность, что и раньше (в бакалавриате и магистратуре). В ближайшие два учебных года новые уровни образования будет действовать в рамках пилотного проекта, в котором примут участие 6 российских вузов.
- Считаю важным, что период освоения программ будет зависеть от конкретной специальности и профиля подготовки. Для Заполярного госуниверситета, который одним из первых среди российских вузов начал внедрять компетентностный подход в обучении, это очень значимо. Значит, мы движемся в правильном направлении, предлагая студентам еще во время учебы осваивать те компетенции, которые будут востребованы работодателями - говорит ректор ЗГУ имени Н.М. Федоровского Евгений Голубев.
Напомним, в следующем учебном году единственный в Норильске государственный университет в дополнение к традиционным специальностям открывает сразу 3 новых программы: