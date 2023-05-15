МАУ ИЦ «Норильские новости»

Систему российского высшего образования начали совершенствовать

Систему российского высшего образования начали совершенствовать

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Систему российского высшего образования начали совершенствовать

Систему российского высшего образования начали совершенствовать

Президент России подписал Указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования». Документ предусматривает изменение уровней профессионального образования:

  • базовое высшее образование (аналог бакалавриата), 4-6 лет обучения;
  • специализированное высшее образование (программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки), 1-3 года обучения;
  • профессиональное образование – аспирантура. Срок обучения не установлен.

    • При этом те, кто уже окончил специалитет, смогут продолжить учиться по программам магистратуры. Это не будет считаться получением второго или последующего высшего образования. Еще один важный нюанс – на студентов новых уровней образования распространяются те же права, социальные гарантии, обязанности и ответственность, что и раньше (в бакалавриате и магистратуре). В ближайшие два учебных года новые уровни образования будет действовать в рамках пилотного проекта, в котором примут участие 6 российских вузов.

    - Считаю важным, что период освоения программ будет зависеть от конкретной специальности и профиля подготовки. Для Заполярного госуниверситета, который одним из первых среди российских вузов начал внедрять компетентностный подход в обучении, это очень значимо. Значит, мы движемся в правильном направлении, предлагая студентам еще во время учебы осваивать те компетенции, которые будут востребованы работодателями - говорит ректор ЗГУ имени Н.М. Федоровского Евгений Голубев.

    Напомним, в следующем учебном году единственный в Норильске государственный университет в дополнение к традиционным специальностям открывает сразу 3 новых программы:

  • Прогрессивные технологии в металлургии,
  • Цифровой инжиниринг и 3D-печать по металлу,
  • Диджитал-маркетинг и управление контентом.
    • Фото Витас Бенета
    15 мая в 14:18 220
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