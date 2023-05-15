Систему российского высшего образования начали совершенствовать

Президент России подписал Указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования». Документ предусматривает изменение уровней профессионального образования:

базовое высшее образование (аналог бакалавриата), 4-6 лет обучения;

специализированное высшее образование (программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки), 1-3 года обучения;

профессиональное образование – аспирантура. Срок обучения не установлен.

При этом те, кто уже окончил специалитет, смогут продолжить учиться по программам магистратуры. Это не будет считаться получением второго или последующего высшего образования. Еще один важный нюанс – на студентов новых уровней образования распространяются те же права, социальные гарантии, обязанности и ответственность, что и раньше (в бакалавриате и магистратуре). В ближайшие два учебных года новые уровни образования будет действовать в рамках пилотного проекта, в котором примут участие 6 российских вузов.

- Считаю важным, что период освоения программ будет зависеть от конкретной специальности и профиля подготовки. Для Заполярного госуниверситета, который одним из первых среди российских вузов начал внедрять компетентностный подход в обучении, это очень значимо. Значит, мы движемся в правильном направлении, предлагая студентам еще во время учебы осваивать те компетенции, которые будут востребованы работодателями - говорит ректор ЗГУ имени Н.М. Федоровского Евгений Голубев.

Напомним, в следующем учебном году единственный в Норильске государственный университет в дополнение к традиционным специальностям открывает сразу 3 новых программы:

Прогрессивные технологии в металлургии,

Цифровой инжиниринг и 3D-печать по металлу,

Диджитал-маркетинг и управление контентом.