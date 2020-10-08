Ситуация под контролем

В Норильске на дистанционное обучение переведены пять классов в четырёх школах.

Дело в том, что в этих классах были выявлены ученики, контактировавшие с больными коронавирусом, а Роспотребнадзор предписывает в этом случае отправить на двухнедельный карантин весь класс.

— Переход на дистанционную форму обучения в норильских школах сейчас проходит гладко, — подчеркнул Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования. — И родители, и учителя с пониманием относятся к этой вынужденной мере и быстро адаптируются к новым условиям. Причём руководители учебных заведений уполномочены принять решение о переводе конкретного класса на онлайн-уроки до появления предписания Роспотребнадзора. По истечении 14 дней ученики возвращаются в школу.

Андрей Колин отметил, что сегодня, организуя домашнее обучение, педагоги учитывают ошибки, допущенные во время первой волны коронавируса. Так, сейчас сохраняется расписание уроков, по которому дети занимались в школе, поэтому накладки исключены. Минувшей весной родители жаловались на то, что учителя стали больше задавать, сейчас же объём заданий для самостоятельного выполнения скорректирован — при переходе с одной формы обучения на другую он остаётся прежним.

Педагоги, в свою очередь, сетуют на то, что некоторые родители, услышав о готовности образовательных организаций оказать техническую поддержку при онлайн-обучении, решили этим воспользоваться в своих целях.

— Мы можем обеспечить ноутбуками или планшетами школьников, которые действительно в этом нуждаются, — сказал Андрей Колин, — но хочу отметить, что техника при этом остаётся собственностью учреждения, и вносить изменения в операционную систему, в частности устанавливать дополнительные программы, запрещается.

Андрей Колин надеется, что массового перехода на дистанционное обучение не произойдёт. Однако всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

— В школах и детских садах принимаются все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, — подчеркнул Андрей Колин. —

Призываю и родителей ответственно относиться к требованиям безопасности.