Ситуация с ковидом в городе усугубляется с каждым днём

- Среди госпитализированных растёт количество людей с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Их количество на 6 июля составило 110 человек, в реанимации - 19, среди которых 11 находятся на искусственной вентиляции легких. То есть прогнозы о третьей волне и увеличении числа тяжёлых пациентов, нуждающихся в реанимации с применением ИВЛ, подтверждаются и у нас на территории. Всё это требует увеличения коечного фонда. Мы увеличили количество коек до двухсот. В горбольнице № 2 - 80 коек, в межрайонной больнице № 1 - уже 90 и в межрайонной детской больнице - 30», - сообщил Коба Кавтеладзе.

Принято решение на базе городской больницы № 1 дополнительно развернуть ещё 180 коек. Кроме того, в городе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Ежедневно вакцинируются около 600-650 норильчан.

В Норильск поступило 35 335 доз вакцины. Привито 33 326 человек, что составляет 39,6% от числа подлежащих вакцинации. Положительно показывает себя передвижной пункт в СРК «Арена»: 100 человек здесь прививается в будние дни и 200 - в выходные.