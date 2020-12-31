В детском саду «Северок» поздравили главного героя зимних праздников.

Воспитанники группы «Морошка», узнав, что 18 ноября у Деда Мороза день рождения, решили вместе с педагогами поздравить его с этим замечательным днём. Ребята наперебой предлагали, что же можно подарить Дедушке. В итоге решили сделать для него целую гору самого вкусного и самого холодного мороженого. Малыши вместе с родителями приготовили лакомство разного цвета и вкуса. Каждый принёс свой чудесный десерт в группу, затем все вместе собрали необычную посылку. А для того, чтобы добрый волшебник получил её вовремя и сюрприз был доставлен в целости и сохранности, ребята позвонили в Канцелярию Деда Мороза и рассказали о своём необычном подарке. Посылку у норильчат забрал личный почтальон Дедушки и доставил самому имениннику.

Дедушка Мороз был очень рад такому сюрпризу от ребят из «Северка», ведь он обожает мороженое! Чтобы отблагодарить и порадовать малышей, он в ответ прислал им фотографии, показав, с каким удовольствием лакомится дарами дошколят. А ещё Дед Мороз пообещал наведаться в гости ко всем ребятишкам и оставить новогодние подарочки под ёлочкой.