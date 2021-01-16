СК края задержал начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска

Напомним, ранее был задержан оперативный дежурный диспетчерской службы Норильска по подозрению в аналогичном нарушении. Также следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Далее в результате следственных действий было установлено, что начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска не проконтролировал действия оперативного дежурного, что повлекло страшную трагедию. 30 декабря 2020 года из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю в ЕДДС поступила сводка сведений о погодных условиях, которую необходимо было разместить в оперативной сводке управления ГО и ЧС администрации Норильска. Сводка содержала информацию о возможном сходе лавин в горных местностях региона. Но оперативный дежурный этого не сделал, отчего службы и администрация города не были готовы к стихийному бедствию.

Халатность привела к трагедии, которая произошла 8 января. На горнолыжной базе «Гора Отдельная» погибли три человека из-за схода лавины.

На данный момент с задержанными проводятся следственные действия. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается.