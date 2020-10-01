Скидка на подписку от Почты России

Акция проводится совместно с издательскими домами. В её период цена снизится более чем на 1800 газет и журналов. Оформить подписку на издания можно как в почтовом отделении, так и на официальном сайте или в мобильном приложении. Можно оформить подписку своим родственникам или знакомым.

В каталоге Почты России 5 000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте для комфортного поиска можно воспользоваться алфавитным указателем, либо найти любимое издание по подписному индексу журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.

Кроме того, Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево добра». Неравнодушные граждане могут подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить её на сайте или в отделении почтовой связи.