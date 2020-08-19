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Скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

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Скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Семьи, где сесть трое и более детей, имеют право на частичную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Размер компенсации зависит от количества совместно проживающих детей до 18 лет (в том числе усыновлённых, приёмных, опекаемых, находящихся под попечительством). Так если в семье трое или четверо детей, то семье положено 30% компенсации. Если пятеро и больше, то компенсируется половина расходов. Уровень дохода семьи не имеет значения.

Как пояснила министр соцполитики Ирина Пастухова, оформить льготу можно через портал «Госуслуги», а также лично в МФЦ, либо соцзащите. Список необходимых документов:

- паспорта всех членов семьи и свидетельства о рождении детей;

- документы на жилье;

- документ о составе семьи;

- квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг;

- справка из школы, подтверждающая факт обучения ребёнка, достигшего возраста 18 лет.

19 августа в 13:17 760
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