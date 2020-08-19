Скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Размер компенсации зависит от количества совместно проживающих детей до 18 лет (в том числе усыновлённых, приёмных, опекаемых, находящихся под попечительством). Так если в семье трое или четверо детей, то семье положено 30% компенсации. Если пятеро и больше, то компенсируется половина расходов. Уровень дохода семьи не имеет значения.

Как пояснила министр соцполитики Ирина Пастухова, оформить льготу можно через портал «Госуслуги», а также лично в МФЦ, либо соцзащите. Список необходимых документов:

- паспорта всех членов семьи и свидетельства о рождении детей;

- документы на жилье;

- документ о составе семьи;

- квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг;

- справка из школы, подтверждающая факт обучения ребёнка, достигшего возраста 18 лет.