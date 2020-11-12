Скидки при оплате штрафов

Каждый нарушитель требований ПДД РФ при составлении административного материала уведомляется инспектором ГИБДД о такой возможности. Оплатить штраф со скидкой можно в течение 20 дней. Автовладельцы могут оплатить административные штрафы за нарушение правил дорожного движения в размере 50% от имеющейся суммы. Такая льгота появилась у водителей 1 января 2016 года. Норма действует, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Дорожные полицейские считают, что такая поблажка стимулирует водителей своевременно вносить платежи за свои правонарушения и тем самым избежать наказания за просроченный штраф, а также сохранить семейный бюджет.

За 10 месяцев текущего года более 80% оплаченных штрафов по линии ГИБДД граждане оплатили со скидкой в 50%

Напомним, наказание за просроченный штраф предусматривается статьёй 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Неуплата административного штрафа в срок чревата административным штрафом в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа, либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

С начала 2020 года в Норильске 183 водителя было привлечено к административной ответственности за несвоевременную оплату штрафа. В отношении 35 человек избрана мера в виде административного ареста, пяти водителям назначены обязательные работы, 142 автовладельца обязаны уплатить ранее наложенные штрафы за нарушения правил дорожного движения в двойном размере.