Сколько мишек на Севере?

«Норникель» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ заключили соглашение о взаимодействии в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Документ был подписан в ходе форума «Чистая страна» и предусматривает авиаучёт белых медведей.

Компания берёт на себя разработку и реализацию за счёт собственных средств программы в сфере сохранения биологического разнообразия, включающей мероприятия по сохранению и восстановлению белого медведя. Первым проектом в этом сотрудничестве станет авиаучёт белых медведей на острове Врангеля с использованием беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полёта, он будет реализован в текущем году. Общая стоимость проекта — около 20 млн руб.

Соглашение о сотрудничестве подписали вице–президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев и заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов.

«Мы уделяем серьёзное внимание охране окружающей среды. Наряду с программами по модернизации производства и внедрению новых технологий, компания реализует проекты в природоохранной сфере. На протяжении многих лет мы оказываем поддержку особо охраняемым территориям, расположенным в относительной близости от производственных площадок «Норникеля». В этом году «Норникель» инициировал масштабное исследование биоразнообразия в трёх российских регионах, где находятся наши производственные активы. Соглашение с Минприроды России — наше общее решение поддержать мероприятия, направленные на сохранение и восстановление отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира», — отметил Андрей Грачев. Он также подчеркнул, что такое сотрудничество позволяет не только заботиться об экологии Арктики, но и развивать государственно–частное партнёрство.